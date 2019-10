Harris Interactive lance son enquête annuelle. Cette année, Numerama y participe pour mieux connaître son lectorat.

Lectrice ou lecteur réguli·er·ère ou occasionnel·le : vous lisez Numerama et cet article s’adresse à vous. Car si vous commencez à connaître l’équipe de journalistes et vidéastes qui animent notre rédaction, le dialogue ne s’étend pas souvent au-delà des commentaires et réactions, sur le site, YouTube ou les réseaux sociaux. Et pourtant, votre avis précieux.

L’institut Harris Interactive a pris l’habitude, tous les ans, de sonder le lectorat des médias afin d’aider des publications comme la nôtre à mieux connaître les habitudes de consultation de ses lectrices et de ses lecteurs. Pour nous, ces résultats, bien entendu anonymes, répondront à une question qui se satisfait peu des algorithmes et autres modèles prédictifs : qui nous lit ? Nous complèterons très probablement cette enquête d’ici la fin de l’année par un sondage maison qui pourra mieux nous orienter sur des choix éditoriaux précis. Ce partenariat avec Harris Interactive concerne plus la consultation globale de notre publication, comme les questions vous le montreront.

Le questionnaire ne prend que 5 minutes maximum et Harris Interactive organisera un tirage un sort parmi les réponses avec une dotation de 2 000 € — vous pouvez bien entendu refuser de participer au concours au moment où l’enquête vous le demande.

Nous espérons que vous serez nombreuses et nombreux à répondre.