Ils promettent une « expérience inédite » et « iconic » [incroyable, nldr]. Dans des stories Instagram ou en vidéos YouTube, plusieurs vidéastes ont fait la promotion du Service national universel (SNU), le remplaçant du service militaire — même si le gouvernement nie la ressemblance entre les deux. De nombreux internautes ont critiqué ce choix. Ils estiment que vanter le SNU comme s’il s’agissait d’une simple « colonie de vacances » est malvenu, surtout auprès d’un jeune public.

Trois vidéastes ont publié des contenus : Tibo in shape, Sundy Jules et Enzo tais toi. Le premier a choisi de faire une vidéo YouTube, les deux autres ont opté pour les stories Instagram.

Une vidéo YouTube et des stories

Dans sa vidéo mise en ligne le 12 juillet, Tibo in shape, 6,1 million d’abonnés, montre son séjour en Guyane. Il précise d’emblée qu’il s’agit d’un nouveau type de service militaire et présente Gabriel Attal, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Il montre ensuite le quotidien au SNU et interroge des anciennes recrues.

Dans ses stories, Sundy Jules, qui compte un million d’abonnés sur Instagram, vante lui les mérites du SNU sans y avoir participé. « Guys je viens vous parler d’un truc trop, trop stylé, c’est le SNU (…) Vous pouvez partir pendant 2 semaines loin de chez vous, avec des gens que vous ne connaissez pas (…) là-bas t’as plein d’activités, énormément de choses », explique-t-il. Il précise ensuite plein d’entrain : « Comme je sais que parmi ma communauté il y a des jeunes, je vous laisse regarder la vidéo genre c’est ouf c’est une vidéo inédite de SNU en France, regardez ça c’est iconic ».

Outre le fait que cette vidéo est un peu flippante, je me pose quand même la question de l’aspect moral de payer des influenceurs pour faire la promotions de services nationaux comme @SundyJules et @TiboInShape l’ont fait… Voilà. 🧐pic.twitter.com/63c3iLuPhi — Benjamin Gault (@BenjiGault) July 13, 2019

Enzo tais toi, 650 000 abonnés sur Instagram, évoque enfin une « expérience inédite » autour du slogan « liberté, égalité, fraternité ». « À vrai dire on fait partie d’une société qui donne énormément pour nous donc maintenant c’est à nous de donner en retour en incarnant les valeurs du pays », ajoute-t-il.

Après @TiboInShape (6 millions d'abonnés sur Youtbube) et @SundyJules (1 million d'abonnés sur Instagram, c'est au tour de @enzotaistoi (1 million d'abonnés sur Youtube) de faire la propagande du SNU pour le gouvernement auprès de son très jeune public.pic.twitter.com/e5ssHWFdU6 — Jean Hugon🔻 (@JeanHugon3) July 13, 2019

S’agit-il d’un partenariat rémunéré ?

Aucun des trois vidéastes ne précise s’il s’agit d’un partenariat et si oui, s’ils ont été rémunérés pour ces contenus. Nous les avons contactés afin d’en savoir plus et mettrons à jour l’article si nous recevons des réponses de leur part. Le gouvernement a également été sollicité par Numerama, mais n’a pas répondu pour le moment.

Tibo in shape est un habitué des vidéos de ce type. Il en a réalisé en immersion chez les pompiers, chez la police, la gendarmerie ou encore dans les services de recrutement de l’armée. Un porte-parole de la police nous avait indiqué il y a quelques mois que les vidéos réalisées avec leurs équipes (sous un format similaire à celui du SNU) n’étaient en l’occurrence pas rémunérées. Le vidéaste et eux passaient simplement une sorte d’accord tacite : la police ouvre ses coulisses et en échange, le youtubeur leur offre un peu de visibilité. Il pourrait s’agir d’un système similaire pour le SNU.

Une opération commerciale ?

Les stories Instagram de Sundy Jules et Enzo tais toi elles, sont plus surprenantes. Les deux influenceurs ne sont pas habitués à publier ce type de contenus. Ils semblent reprendre les mêmes éléments de langages (sur les valeurs du SNU notamment), mettent un lien vers la même vidéo et taguent le gouvernement, ce qui laisse supposer qu’il s’agit bien d’une opération commerciale.

Le fait que le gouvernement fasse appel à des influenceurs n’a rien de vraiment étonnant. Pour eux, c’est un moyen facile pour atteindre d’importantes audiences et des audiences ciblées. Le SNU s’adresse aux jeunes âgés de 15 ou 16 ans. Même si Sundy Jules, Enzo tais toi et Tibo in shape n’ont pas que des adolescents et adolescentes parmi leurs abonnés, cela constitue une partie importante de leur public.

Le gouvernement a d’autant plus besoin de ce petit coup de publicités que le SNU est déjà vivement critiqué. Dans des vidéos de présentation, on aperçoit des jeunes soumis à une organisation militaire, loin de l’aspect « colonies de vacances » que vantent les influenceurs.

Des nouvelles des jeunes du #SNU en plein cagnard : on doit en être à une bonne douzaine de malaises en moins d'1h. #Evreux @27actu pic.twitter.com/gQUttJfcJA — Claire Huille (@Claire_Huy) June 18, 2019

Certains ont évoqué des « mises en scène » dérangeantes et surtout… très coûteuses. Le SNU coûterait 1,5 milliard d’euros à l’État, rapportait L’Express. Le syndicat Unef et d’autres organisations estiment que cet argent ferait mieux d’être investi dans l’éducation.