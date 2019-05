La Pologne se met en première ligne pour combattre la directive Copyright. Ce n'est pas un parti libéral qui sonne la charge, mais une formation conservatrice.

Un autre front s’ouvre contre la directive sur le droit d’auteur. Les opposants au texte ayant perdu la bataille au Parlement européen, c’est désormais devant les tribunaux du Vieux Continent que le combat sera mené. Mais, signe préoccupant de l’état de l’Union et d’une certaine inversion des valeurs, ce n’est pas un parti libéral, au sens politique du terme, qui mène la charge, mais un parti ultraconservateur.

C’est en effet le parti polonais Droit et Justice — contrôle non seulement les deux chambres du parlement mais aussi le gouvernement — qui a sonné la charge contre le texte, qui a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 17 mai. Mais du droit et de la justice, il n’en a que le nom.

Libération en fait une description bien sombre : il est accusé de « démanteler la démocratie avec des politiques conçues pour contrôler les médias et le système judiciaire ». Et dans une logique de défense des « valeurs familiales traditionnelles », il restreint l’avortement, rejette les cours d’éducation sexuelle et refuse le mariage entre personnes de même sexe.

Voilà donc le profil de Droit et Justice, qui se dresse aujourd’hui contre la directive, avec la décision de lancer un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, au motif que la directive constitue une mesure disproportionnée qui alimente la censure et menace la liberté d’expression. C’est le Premier ministre Mateusz Morawiecki, en poste depuis la fin 2017, qui en a fait l’annonce le 23 mai sur Twitter.

Tomorrow morning #Poland will bring a case before the #CJEU against the copyright directive, a disproportionate measure that fuels censorship and threatens freedom of expression. #Article13 #Article17 #ACTA2 pic.twitter.com/2VmQV8nFWu

— Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) May 23, 2019