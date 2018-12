Arianespace va acheminer le 18 décembre un satellite d'observation militaire pour le compte de la France. Il s'agit de CSO-1. Deux autres satellites de ce type seront mis en orbite d'ici 2021.

La mission Quelle est la mission ?

C’est une mission très importante qui attend Arianespace, le 18 décembre 2018. Ce jour, l’entreprise devra mettre sur orbite, à près de 800 kilomètres d’altitude, un satellite de renseignement militaire, CSO-1 (Composante Spatiale Optique). Il s’agit du premier d’une série de trois, qui seront tous en place d’ici 2021. L’un d’eux sera toutefois placé sur une orbite plus basse, à 480 kilomètres d’altitude.

Réclamé par la Direction générale de l’armement (DGA), et conçue en partenariat avec le Centre national d’études spatiales (CNES), le satellite doit donner aux armées une capacité d’imagerie spatiale encore plus fine que ses moyens actuels (Pléiades, Hélios 2). Mais son utilisation limitée à la France. Des accords prévoient une ouverture à l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et la Suède.

« Le satellite CSO-1 sera placé sur une orbite héliosynchrone à 800 km d’altitude et permettra l’acquisition d’images à très haute résolution dans les domaines visibles et infrarouges, par temps clair, diurne ou nocturne, et dans une variété de modes de prise de vues permettant de satisfaire au maximum les besoins opérationnels », explique Arianespace.

Le satellite, construit par Airbus Defence and Space, aura une durée de vie d’environ dix ans. Il évoluera selon une orbite héliosynchrone, c’est à dire passant par les pôles, afin de pouvoir repasser régulièrement au-dessus d’un point donné. Le satellite aura en outre une capacité de manœuvre, de façon à pouvoir observer des zones à proximité en une seule et même passe.

Heure du lancement Quand ?

La mission VS20 aura lieu le mardi 18 décembre, à partir de 17h37 (heure de Paris). Le vol décollera du centre spatial guyanais et c’est une fusée Soyouz qui sera chargée de transporter le satellite. Deux autres satellites CSO doivent être acheminés dans l’espace, d’ici 2021.

Le premier des 3 satellites #CSO sera lancé le 18 décembre depuis Kourou. Connaissez-vous la mission CSO-MUSIS ? #VS20 https://t.co/1XfvTUZ0Xa pic.twitter.com/IQu6ykAHMi — CNES (@CNES) December 13, 2018

Où regarder Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera retransmis en direct sur le site officiel du CNES mais aussi sur sa chaîne YouTube. Le direct doit commencer à 17h17, heure métropolitaine.