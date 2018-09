Des internautes ont d'ores et déjà détourné certains produits dérivés de la nouvelle boutique en ligne de l'Élysée.

Un tote bag « première dame », un pull « française », un t-shirt où il est inscrit « Poudre de Perlimpinpin »… Voilà certains des produits que l’on peut désormais trouver dans la section « mode » de la boutique en ligne de produits dérivés de l’Élysée, lancée ce vendredi 14 septembre 2018.

En juin dernier, la marque « Elysée-Présidence de la République » avait été déposée à l’INPI, laissant présager la création de produits dérivés. La vente de ces objets est à présent actée. Elle est censée servir en grande majorité à « la restauration du Palais, d’une part, et à l’entretien des résidences présidentielles », croit savoir le Figaro.

Certains objets très onéreux

Évidemment, ces vêtements ont un coût : comptez 55 euros pour un t-shirt, 19 euros le sac en tissu et 115 euros le pull. Dans le reste de la boutique, on trouve aussi un stylo à 3 euros, un porte-passeport à 35 euros, un porte-clef en cuir à 29 euros, une montre à 169 euros et bien d’autres lots aux couleurs de la République.

Cette nouvelle boutique n’a pas manqué d’attirer l’attention — et les moqueries — des internautes, qui ont été nombreux à critiquer le coût des objets mais aussi le fond. Certains ont ainsi noté que les vêtements proposés perpétuaient certains clichés : s’il est possible d’acheter un pull « français » et un « française », il n’existe qu’un t-shirt « président » et non de « présidente »… Trop difficile à imaginer ?

Avec la boutique de l'Elysée, les femmes peuvent être "première dame" en t-shirt. Celles qui veulent être présidente, il faudra repasser dans 20 ans. #eternelsecondrole pic.twitter.com/7q16E7Fglh — Ségolène C (@Segolene_C) September 14, 2018

Les t-shirts aux messages parodiques détournés par des internautes

Les t-shirt aux messages humoristiques comme « Poudre de Perlimpinpin » (expression prononcée par Emmanuel Macron lors du débat de l’entre-deux tours) ou « Croquignolesque » (lors du premier entretien télévisé du président fin 2017) ont également surpris par leur côté « léger » et trop dans la parodie.

Plusieurs internautes ont imaginé d’autres produits dérivés possibles, en réalisant quelques montages, basés sur des phrases aussi prononcées par le président de la République.

Vous avez vu les nouveaux tee-shirts sur la boutique de l’@Elysee ? Je craque sur celui-là : pic.twitter.com/z7vPWUcx0C — ن Humour de Droite ن (@humourdedroite) September 14, 2018

Il est pas mal celui-là aussi 😏 pic.twitter.com/CLO2JsVV7Z — Assma Maad (@Assma_MD) September 14, 2018

Cette dernière internaute a même lancé une ligne de produits similaires intitulée « les Gaulois Refractaires » en lien avec une autre phrase d’Emmanuel Macron, précisant que « la totalité des bénéfices des ventes sera reversée à SOS Mediterranée », une association de sauvetage en mer pour les migrants.

On apprécie particulièrement le modèle parodique de type « drapeau européen ».

Elle est quand même incroyable cette collection de t-shirts sur le site de l'Elysée pic.twitter.com/mSpKSrl78Q — Jules Grandin (@JulesGrandin) September 14, 2018

Un journaliste de Stylist a quant à lui découvert que l’Assemblée nationale disposait également d’une boutique de produits dérivés… tout aussi spéciaux.

attendez mais vous connaissez la boutique de l'assemblée ? parce que c'est tout aussi hilarant pic.twitter.com/hwgsgK4ogP — Pierre d'Almeida (@piekhe) September 14, 2018