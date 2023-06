Les résultats du Bac 2023 sont connus le 4 juillet 2023. Mais où les trouver sur le web ? Quel est le taux de réussite des candidats ? On vous explique tout, parce que le Bac, ça fait des années qu’on le voit au JT : on connaît.

Quelle est la date des résultats du bac ?

Pour les élèves dans les filières générale et technologique, les résultats du baccalauréat 2023 sont communiqués à partir du mardi 4 juillet 2023. En cas d’oraux de rattrapage, les épreuves se dérouleront jusqu’au vendredi 7 juillet 2023 inclus.

Le taux de réussite en 2021 pour le baccalauréat s’est élevé à 93,9 % en France. En 2021, ce taux de réussite a atteint 91,1 % pour les candidats. Ces résultats incluent les oraux de rattrapage.

Où trouver les notes du bac 2023 ?

Où trouver les résultats du bac sur Cyclades ?

Les résultats officiels sont accessibles en consultant le site de l’académie où vous avez passé l’examen du bac. Vous trouverez une page sur un espace dédié du ministère de l’Éducation nationale. C’est ici que vous pouvez vous rendre sur le site de votre académie. Certaines académies n’ont pas encore mis en ligne les résultats : il faudra revenir plus tard dans la matinée. Voici la liste des académies, avec à chaque fois un lien direct pour s’y rendre.

En choisissant votre académie, vous afficherez ensuite les résultats officiels des examens et concours pour l’année 2023 en vous rendant sur la plateforme Cyclades, qui sert à la gestion des examens et concours. Choisissez ensuite le diplôme qui vous concerne (ici le baccalauréat) et demandez l’affichage des résultats en tapant les premières lettres du nom de famille.

Des sites d’actualité comme Le Figaro et Ouest France peuvent aussi accéder aux listes du bac et fournissent un moteur de recherche interne pour consulter les résultats publiés académie par académie. Par exemple, le site du Parisien signale quelles sont les académies qui ont déjà mis en ligne les résultats. Les médias peuvent en outre proposer des indications additionnelles, comme des statistiques sur la répartition des mentions.

N’oubliez pas que le mardi 7 juillet, date de publication des résultats, tous ces sites seront pris d’assaut par les candidats (et leurs proches !) et risquent de connaître des ralentissements — notamment Cyclades. Si votre site de référence ne fonctionne pas, essayez-en un autre : la plupart des organes de presse généralistes possèdent un module. Sinon, dans le pire des cas, vous pouvez revenir un peu plus tard — si vous n’êtes pas dévoré par l’impatience.

Le ministère de l’Éducation nationale fournit une carte interactive pour trouver son académie. // Source : Capture d’écran

Est-ce que les résultats arrivent plus vite sur Internet ?

Les académies affirment que les résultats sont publiés en même temps sur le web, sur la plateforme Cyclades, et affichés dans les centres d’examen. Dans les faits, un petit décalage peut parfois être observé. En 2019, Aix-Marseille avait affiché les résultats à 9h et les avait mis en ligne à 10h.

Bref, la modernisation fait son chemin et il n’est pas nécessaire de se ruer devant votre lycée, sauf si vous souhaitez passer au journal télévisé.

Est-ce que mon résultat sera affiché publiquement sur Internet ?

Photo d’illustration d’une personne bien trop âgée pour regarder les résultats du Bac et probablement américaine, mais que voulez-vous, il faut parfois aérer un texte.

Si vous avez coché la case « afficher publiquement » lors de votre inscription et que vous avez eu votre bac, oui. Les lycéens et les lycéennes qui n’ont pas coché la case ou qui ont échoué ne sont pas mentionnés en ligne. Si vous ne voyez pas le nom d’un proche, c’est donc l’une des deux options. Il n’est pas forcément recalé, rassurez-vous ! Et même dans ce cas-là, il y a toujours le rattrapage.

Est-ce que je dois quand même aller à mon centre d’examen ?

Oui. Si les jeunes révisent sur YouTube, la start-up nation n’a pas encore numérisé l’intégralité de ses procédures et vous devrez aller à l’endroit où sont affichés vos résultats pour récupérer votre dossier et vos notes.

Il est toutefois possible, en tout cas pour certaines académies, comme Rennes, de visualiser les notes obtenues aux examens et concours, y compris, donc, le Bac. Sollicité par Libération, le Service interacadémique des examens et concours a indiqué que le relevé de notes est disponible directement dans votre compte Cyclades.

Si vous devez passer les épreuves du rattrapage, c’est aussi le moment pour prendre le rendez-vous.

Est-ce qu’il y a une application officielle ?

Non. Pas d’application officielle de l’Éducation nationale. Des opportunistes semblent avoir fait leur trou sur les magasins d’application, mais leurs applications sont peu et mal notées. On ne vous les conseillerait pas. En plus, ils pourraient vous faire payer alors que l’accès aux résultats est gratuit.

Et après les résultats du Bac 2023 ?

Si vous avez obtenu votre diplôme, félicitations ! Si vous avez décroché une mention, c’est encore mieux ! Si vous l’avez manqué, il reste encore les oraux de rattrapage — sinon, il faudra repartir pour un tour avec une nouvelle année en terminale. Ensuite, tout dépendra de votre projet professionnel : entrer dans la vie active ou vous orienter vers une formation supérieure. Le ministère vous invite à consulter les sites Etudiant.gouv.fr et Parcoursup.

