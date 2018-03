Barack Obama serait en discussion avec Netflix pour une création audiovisuelle. Deux pistes sont ouvertes : un talk-show dans lequel le président serait modérateur ou une série documentaire sur l'action de Michelle Obama.

D’après le New York Times et CNN, deux médias souvent bien informés, l’ancien président des États-Unis Barack Obama aurait entamé les discussions avec la plateforme de SVoD Netflix autour d’une création commune. La première piste des journalistes américains serait celle d’un talk-show dans lequel Barack Obama ne serait pas l’invité, mais le modérateur. Les sujets tourneraient autour des combats menés lors de sa présidence.

La deuxième piste pourrait mettre bien plus en avant l’ancienne Première Dame, Michelle Obama, et tournerait autour des actions, notamment humanitaires, qu’elle a mené alors qu’elle était à la Maison-Blanche. Les deux créations audiovisuelles, si elles venaient à exister, n’auraient pas vocation à être anti-Trump, mais plus à « inspirer ».

Pour rappel, Barack Obama avait été le premier invité du talk-show de David Letterman, My Next Guess Needs no Introduction, produit par Netflix. Une telle collaboration donnerait aux époux Obama un accès direct aux 117 millions d’abonnés de Netflix dans le monde. Difficile de dire, pour l’heure, s’il s’agit d’amorcer un nouveau projet politique.