Comme chaque année, les élèves de terminale doivent faire un choix important : celui de leurs études supérieures. BTS ou licence ? Bachelor dans une école privée ou cours à la fac ? Pour les guider, Parcoursup 2025 se dote de quelques nouveautés pour son lancement.

Ce 18 décembre 2024, Parcoursup ouvre ses portes : les étudiants de terminale et leurs proches peuvent consulter les formations disponibles pour la rentrée 2025. La plateforme qui remplace Admission Post-Bac (APB) depuis plusieurs années se dote de nouvelles fonctionnalités pour aider les lycéennes et lycéennes à choisir leur orientation. La « carte des formations » semble rencontrer un certain succès, puisqu’elle a subi des interruptions dans la matinée.

Parcoursup 2025 : toutes les dates à retenir

Le calendrier complet des dates à connaître est disponible sur le site de Parcoursup. En résumé :

Ce 18 décembre : la « carte des formations est disponible ». On y trouve toutes les formations auxquelles les élèves pourront candidater (y compris en apprentissage). De quoi commencer à réfléchir à ses vœux durant les vacances de Noël ;

: la « carte des formations est disponible ». On y trouve toutes les formations auxquelles les élèves pourront candidater (y compris en apprentissage). De quoi commencer à réfléchir à ses vœux durant les vacances de Noël ; Du 15 janvier jusqu’au 13 mars 2025 : les élèves pourront formuler leurs vœux, dans la limite de 10, avec des sous-vœux (et 10 vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage). Pour éviter toute déconvenue, prévoyez de finaliser vos vœux avant le 13 mars ;

: les élèves pourront formuler leurs vœux, dans la limite de 10, avec des sous-vœux (et 10 vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage). Pour éviter toute déconvenue, prévoyez de finaliser vos vœux avant le 13 mars ; Jusqu’au 2 avril 2025 : confirmation des vœux et finalisation du dossier, avec les éléments demandés par les formations. Là encore, évitez le dernier jour où le trafic est très fort sur la plateforme. Pour les formations en apprentissage, les vœux peuvent être formulés même après cette date.

: confirmation des vœux et finalisation du dossier, avec les éléments demandés par les formations. Là encore, évitez le dernier jour où le trafic est très fort sur la plateforme. Pour les formations en apprentissage, les vœux peuvent être formulés même après cette date. 2 juin 2025 : début de la phase d’admission avec les premières réponses ;

: début de la phase d’admission avec les premières réponses ; Du 6 au 10 juin 2025 : le classement des vœux en attente. Les élèves devront classer par ordre de préférence les vœux en attente qu’ils souhaitent conserver ;

: le classement des vœux en attente. Les élèves devront classer par ordre de préférence les vœux en attente qu’ils souhaitent conserver ; 11 juin 2025 : ouverture de la phase complémentaire. Elle permet de se réinscrire dans les formations dans lesquelles il reste de la place. Cela peut être utile pour les étudiants en reconversion, ou les candidats qui n’auraient pas eu de proposition ;

: ouverture de la phase complémentaire. Elle permet de se réinscrire dans les formations dans lesquelles il reste de la place. Cela peut être utile pour les étudiants en reconversion, ou les candidats qui n’auraient pas eu de proposition ; 4 juillet 2025 : si vous avez définitivement accepté une proposition d’admission, vous devrez réaliser votre inscription administrative (les modalités et le calendrier seront précisés sur la plateforme) ;

: si vous avez définitivement accepté une proposition d’admission, vous devrez réaliser votre inscription administrative (les modalités et le calendrier seront précisés sur la plateforme) ; 10 juillet 2025 : fin de la phrase principale ;

: fin de la phrase principale ; 11 septembre 2025 : clôture de la phase complémentaire. Des procédures d’accompagnement seront toujours ouvertes pour les lycéens qui n’auraient pas trouvé de formation.

Plus que les années précédentes, la phase de classement des vœux sera très rapide. Parcoursup veut mettre fin aux longues semaines d’attente vécues par les lycéens durant ses premières années.

À noter que durant les épreuves du baccalauréat, les délais de réponse seront suspendus, pour laisser les lycéens se concentrer. Cela sera du 16 au 19 juin pour les voies générale et technologique et le 26 juin pour la voie professionnelle.

Quelles nouveautés sur Parcoursup cette année ?

Parcoursup a revu sa copie encore une fois, avec une « carte d’identité » pour chaque formation, dans une seule rubrique. On peut y connaître le type d’établissement (public ou privé), son caractère sélectif ou non, le nombre de places disponibles, ainsi que l’éligibilité aux bourses.

Sur chaque fiche de formation, il y aura une rubrique « Visualiser les chiffres d’accès à la formation ». On y trouvera des informations sur le profil des candidats admis au cours des trois dernières années, comme l’indique le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche. On pourra ainsi y consulter :

La série de bac ;

Le niveau scolaire (la moyenne générale) ;

Les choix de parcours au lycée (notamment pour les élèves en bac général).

L’autre section qui fera son apparition se nomme : « Comprendre les critères d’analyse des candidatures ». Elle permettra de consulter le rapport de l’examen des candidatures de la session précédente — un rapport qui indique les critères d’analyse et leur niveau d’importance. Sur certaines formations, ce rapport semble déjà disponible.

Parcoursup joue plus que jamais la carte de la transparence vis-à-vis des candidats admis et des critères d’admission. C’est ce qui lui avait été vivement reproché lorsque la plateforme avait remplacé APB. Si les universités ne sont pas obligées de communiquer le fonctionnement de leurs algorithmes « locaux » de sélection, elles se soumettent à une certaine transparence.

L’affichage des critères d’admission d’une formation dans Parcoursup. // Source : Capture Numerama

Une transparence qui se joue aussi sur le terrain de la suite : débouchés professionnels et poursuites d’études. En début d’année prochaine, Parcoursup intègrera « de nouvelles données » dans une rubrique spécifique. Auparavant, celles-ci n’étaient disponibles que pour les BTS et licences professionnelles. En 2025, cela s’étendra aux licences générales, BTS agricoles, écoles d’ingénieurs, de commerce et de management. Le ministère annonce que 75 % des formations disponibles sur Parcoursup disposeront de cette énième rubrique.

Sur ces fiches, les établissements renseignent aussi les dates des journées portes ouvertes. Le moteur de recherche de formations se dote d’une fonctionnalité supplémentaire : le comparateur. Pour sélectionner les formations, cochez la case « Ajouter au comparateur » sur les fiches de formation dans les résultats de recherche.

Le comparateur de formations de Parcoursup. // Source : Capture Numerama

Jusqu’à 5 formations peuvent être « comparées » en fonction de certains critères :

Label ;

Public/privé ;

Apprentissage ;

Taux d’accès ;

Frais de scolarité ;

Accès aux bourses ;

Épreuves ou entretiens ;

Frais de candidature.

Les petites astuces à connaître pour trouver les bonnes formations dans Parcoursup

Avec toutes ces dates à retenir, le meilleur moyen, c’est encore de vous mettre des rappels. Google Agenda sur Android, ou Calendrier sur iPhone : rentrez-y les dates pour vous en souvenir. On peut même le faire automatiquement : Parcoursup propose un fichier ICS à télécharger avec les dates clés sur son site.

Une fois votre compte créé, vous pouvez mettre des formations en favoris, en attendant de pouvoir y candidater à partir du 15 janvier. De quoi facilement les retrouver et éviter de devoir utiliser tout le temps la carte des formations. Pour ce faire, dans une fiche de formation, cliquez sur le cœur vert en haut à droite.

Pour aider les lycéens et leurs proches, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche met à disposition un livret « pour retrouver tous les bons réflexes à adopter pour choisir votre formation ».

La recherche de formations dans Parcoursup. // Source : Capture Numerama

Enfin, le moteur de recherche de formations de Parcoursup est assez complet, avec de nombreux filtres :

Types d’établissements (publics ou privés) ;

Apprentissage ou non ;

Le type de diplôme (BTS, licence, etc.) ;

Internat ou non ;

Autres aménagements (à distance, pour les sportifs, etc.).

