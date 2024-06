Ça existe, une plateforme qui permette à la fois aux entreprises et aux freelances de trouver leur bonheur ? Si l’on en croit la promesse faite par Freelance Informatique, il semblerait que oui.

Travailler en freelance, même dans un domaine aussi porteur que le développement web, n’est pas chose aisée. Trouver un projet en adéquation avec ses compétences, se constituer une clientèle ou gérer le volet administratif d’une prestation sont autant de jalons à surmonter, bien souvent seul.

Autant de facteurs qui peuvent générer du stress pour la le freelance et qui sont d’ailleurs souvent partagés par les entreprises qui souhaitent faire appel à une ressource extérieure. C’est exactement pour cela que des plateformes comme Freelance Informatique ont été créées.

Cette dernière propose de connecter les entreprises et les freelances pour la réalisation de missions spécifiques dans le domaine du développement web et ses métiers connexes. Un service qui peut sembler simple en apparence, mais qui se distingue pourtant de ses concurrents grâce à un accompagnement personnalisé, et quelques fonctionnalités intéressantes pour les entreprises comme pour les freelances.

Freelance Informatique : bien plus qu’un simple site de petites annonces professionnelles

Au premier abord, Freelance Informatique ressemble à n’importe quel site proposant des offres d’emploi en ligne. Mais il suffit de naviguer quelques minutes pour se rendre compte qu’il n’en est rien. À y regarder de plus près, Freelance Informatique se rapproche plus d’un réseau social professionnel servant de lien entre Freelances à la recherche de missions et entreprises ayant besoin de ressources extérieures.

Côte entreprise, le site propose de poster non seulement des offres d’emplois, mais aussi des fiches de postes pour les missions qu’elles ont à pourvoir. Des fiches fournies qui permettent aux freelances d’obtenir toutes les informations dont ils ont besoin pour se décider (durée d’engagement, compétences requises, situation géographique, rémunération).

Chaque jour, de nouveau Freelance trouvent une mission qui leur correspond grâce à Freelance Informatique // Source : Freelance Informatique

Les choses sont un peu différentes pour la partie freelance. Chaque inscrit peut se créer une page personnelle, chargée d’accueillir toutes les informations le concernant. Il est possible d’y intégrer un CV complet ou d’afficher en clair formations, expériences professionnelles, compétences maîtrisées ou encore sa disponibilité. Une bonne manière de présenter l’étendue de ses compétences aux éventuels recruteurs présents sur la plateforme.

Le très gros atout de Freelance Informatique réside dans cette double approche. Entreprise comme freelances peuvent se montrer sous leur meilleur jour tout en ayant accès à une grande variété d’annonces et de profils. De quoi créer un lien facilement, en toute simplicité, et bâtir les fondements d’une collaboration fructueuse.

L’outil parfait pour valoriser son profil et développer son activité de freelance

Choisir Freelance Informatique, ce n’est pas uniquement choisir un moyen simple de diffuser son profil et ses compétences à des entreprises à la recherche de prestataires dans le domaine de l’informatique. La plateforme a bien plus à offrir que ça, à tous ceux et toutes celles qui la rejoignent.

Pour commencer, chaque freelance peut définir des critères de filtrage pour son profil, afin de n’apparaître qu’aux entreprises qui proposent des missions en adéquations avec leurs besoins (télétravail uniquement, éloignement géographique, etc).

Parmi les autres avantages proposés par Freelance Informatique, on retrouve deux éléments particulièrement intéressants.

D’un côté, l’accès à une clientèle prestigieuse. La plateforme propose en effet de nombreuses missions pour le compte de grandes entreprises, les clients Grands Comptes. Des entreprises comme Enedis, Leclerc, la RATP, Orange Business Service ou encore Veolia. Autant de structures qui proposent des missions pointues, extrêmement valorisantes, qui offrent un challenge relevé, et permettent de se constituer un joli portfolio.

Chaque annonce présente simplement les besoins des entreprises // Source : Freelance Informatique

L’autre avantage, c’est la gratuité du service. Car oui, pour les freelances, la création d’une page personnelle, la mise en relation avec un client ou la signature d’un éventuel contrat se fait sans aucun frais. L’intégralité de ce que le freelance touche pour la signature d’une mission lui revient.

Des entreprises accompagnées durant tout le processus de recrutement

Quel est l’intérêt de Freelance Informatique pour une entreprise ? Il est multiple, et commence par le nombre et la diversité des profils proposés. À l’heure actuelle, ce sont plus de 145 000 freelances inscrits sur la plateforme, dans des domaines aussi variés que développement, la cybersécurité, la chefferie de projet ou encore l’UX/UI. Un vivier de talent particulièrement fourni qui garantit, peu ou prou, aux entreprises de trouver la perle rare.

L’accompagnement est l’un des autres atouts de Freelance Informatique. En fonction des besoins de l’entreprise, Freelance Informatique peut agir comme une ESN (Entreprise Spécialisée en Services Numériques) et prendre en charge toute la partie administrative, du recrutement à la facturation. Mais elle peut également laisser la main sur l’intégralité du processus, et se contenter de superviser les profils envoyés en réponse au dépôt d’une offre. C’est ensuite l’entreprise qui gère toute la partie administrative, notamment le contrat et la rémunération du freelance.

Avec plus de 145 000 profils enregistrés, Freelance Informatique propose un vivier de talent particulièrement fourni // Source : Freelance Informatique

Freelance Informatique propose trois formules aux entreprises :

La première, gratuite, est destinée aux structures qui n’ont besoin de faire appel à des freelances que ponctuellement, puisqu’elle ne permet de poster qu’une annonce par mois ;

La formule Premium pour sa part, est recommandée pour des entreprises un peu plus demandeuses en ressources externes. Elle permet entre autres de poster jusqu’à 10 annonces par mois, mais aussi d’accéder à de nombreuses fonctionnalités d’aide et de recherche ;

Une dernière formule sur-mesure est enfin disponible. Comme son nom l’indique, elle permet aux entreprises de bénéficier de prestations à la carte.