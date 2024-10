Au premier abord, Pôle Sociétés se présente comme une base de données permettant d’accéder aux informations légales, administratives et financières des entreprises. Une première impression trompeuse, car Pôle Sociétés est en réalité un véritable portail qui traite tous les aspects de la vie entrepreneuriale.

Entrepreneurs à la recherche d’une source d’informations fiable et régulièrement mise à jour. Professionnels en recherche d’informations précises sur leurs concurrents. Amateurs désireux de découvrir les rouages et actualités du monde de l’entreprise. Nombreux sont les profils qui peuvent trouver chaussure à leur pied avec Pôle Sociétés. Ce service privé et indépendant se démarque en effet par un double positionnement qui lui offre une grande polyvalence.

D’un côté, Pôle Société se présente comme une trousse à outil à destination des professionnels, avec une base de données contenant des dizaines de millions de documents, et une ribambelle d’outils d’analyse B2B. De l’autre, le portail offre une information détaillée sur le monde de l’entreprise, entre actualités, interviews et formats éditoriaux spéciaux. Une complémentarité particulièrement intéressante qui lui confère un positionnement unique en son genre.

Une source d’information privilégiée sur le monde de l’entreprise

Pensé par des professionnels pour des professionnels, Pôle Sociétés propose un regard acéré sur l’actualité des entreprises françaises et offre une information exhaustive pour tous ceux qui s’intéressent un tant soit peu aux rouages de la vie entrepreneuriale. Chaque jour, le site est alimenté par de nombreux contenus entre news et articles de fonds qui couvrent un grand nombre de thématiques.

Pôle Société couvre tous les pans de la vie entrepreneuriale // Source : Pôle Sociétés

Économie, levée de fonds, acquisitions, investissements, entreprises du CAC40 : tout y passe. De quoi dresser un panorama complet de ce qui se passe en France et dans le monde, mais aussi de rester à l’écoute du marché et de ses évolutions. Factuel et direct tout en restant abordable, le ton employé par Pôle Société permet de proposer rapidement une information de qualité à ses lecteurs, qu’ils soient professionnels aguerris ou amateurs éclairés.

Des formats exclusifs pour en apprendre plus sur le monde l’entreprise

Bien décidé à se positionner comme un média de référence, Pôle Sociétés ne se contente pas uniquement de relayer les nouvelles du monde de l’entreprise. Sa stratégie éditoriale repose aussi sur plusieurs formats travaillés qui permettent de mettre en lumière certaines entreprises ou leurs dirigeants. Divers dossiers sont aussi là pour aider les entrepreneurs à s’informer sur des sujets précis. En explorant Pôles Sociétés, vous pourrez ainsi découvrir :

des Coups de Coeur : dans cette rubrique de Pôle Société, vous pourrez retrouver de nombreux articles qui mettent en avant des entreprises ou des initiatives qui ont su séduire la rédaction du site. Des portraits qui ont pour vocation de faire découvrir un concept ou une philosophie innovante dans de nombreux domaines tels que l’IA, l’edtech, la biotech, la mobilité et les transports ou encore la foodtech ;

dans cette rubrique de Pôle Société, vous pourrez retrouver de nombreux articles qui mettent en avant des entreprises ou des initiatives qui ont su séduire la rédaction du site. Des portraits qui ont pour vocation de faire découvrir un concept ou une philosophie innovante dans de nombreux domaines tels que l’IA, l’edtech, la biotech, la mobilité et les transports ou encore la foodtech ; des Interviews : avec ses interviews, Pôles Sociétés entend donner la parole à ceux qui font la vie entrepreneuriale française. Des dirigeants, spécialistes ou entrepreneurs qui profitent de cet espace pour aborder leur parcours, leurs réussites, mais aussi leurs échecs et défis. Une manière de partager leur expérience et les enseignements qu’ils en ont tirés ;

avec ses interviews, Pôles Sociétés entend donner la parole à ceux qui font la vie entrepreneuriale française. Des dirigeants, spécialistes ou entrepreneurs qui profitent de cet espace pour aborder leur parcours, leurs réussites, mais aussi leurs échecs et défis. Une manière de partager leur expérience et les enseignements qu’ils en ont tirés ; la rubrique Entreprendre : constituée d’articles et de dossiers thématiques, cette rubrique a pour vocation d’offrir des pistes de réflexion aux entrepreneurs. Aménager son espace de travail pour les personnes en situation de handicap, améliorer son reach sur les réseaux sociaux ou bien calculer la valorisation de sa startup : les sujets couverts abordent de nombreux sujets. Conçus par la rédaction du site, ils offrent des conseils éclairés et une aide bienvenue.

Avec ses Coups de Cœurs, Pôle Sociétés met en avant les initiatives qui ont touché la rédaction // Source : Pôle Sociétés

Une trousse à outils créée par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs

Si Pôle Société se positionne comme une source d’informations précieuse quant à l’actualité du monde de l’entreprise, ce n’est pas là sa seule vocation. Car Pôle Sociétés, c’est avant toute chose un portail qui cherche à offrir un maximum d’informations sur les entreprises. Une information qui passe avant toute chose par une base de données très fournies (124 547 895 documents à l’heure actuelle), alimentées grâce à divers partenariats, notamment avec Infogreffe. Il suffit en effet de rentrer le numéro de SIRET, SIREN ou l’adresse d’une entreprise pour obtenir moult informations légales, juridiques ou fiscales à son propos.

Un aperçu des différents type de documents accessibles sur Pôle Sociétés // Source : Pôle Sociétés

Afin d’assister au mieux les entrepreneurs en recherche d’informations, Pôle Sociétés propose aussi différents services un peu plus poussés. Le PoleScore par exemple permet d’obtenir l’évaluation d’une entreprise immatriculée au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) sur trois critères : la résilience, la propriété intellectuelle et la performance. Le site propose aussi d’assister les entrepreneurs dans la création de leur entreprise grâce à un service dédié, tandis qu’un abonnement premium permet d’accéder à des fonctionnalités de suivi et d’analyse poussés. Des données extrêmement utiles pour jauger ses concurrents, envisager une nouvelle stratégie pour son entreprise ou bien étudier un nouveau marché.