La page Wikipédia pour la branche française de Volt, un parti européen, a été supprimée. Pour le candidat, cette décision porte préjudice à sa liste, à quelques semaines de la tenue des élections. Mais pour un modérateur de l’encyclopédie, l’article ne respecte pas les règles.

C’est complètement par hasard que Sven Franck, candidat aux élections européennes, s’est rendu compte que son parti politique n’existait plus sur Wikipédia en français. Le 16 mai 2024, lui qui a l’habitude de se rendre quotidiennement sur l’encyclopédie en ligne, constate que la page de son parti politique, Volt France, a été supprimée suite à « une décision communautaire. »

Sven Franck partage alors son agacement sur X (ex-Twitter). « Je trouve que c’est très dommage, déjà que ce n’est pas facile pour les petits partis dans les élections européennes… », explique-t-il à Numerama au téléphone. Selon lui, près d’une soixantaine de personnes consultaient l’article ces derniers temps. À quelques jours de la tenue des élections européennes, le candidat estime que cette suppression joue en leur défaveur — mais du côté de l’encyclopédie, on rappelle que Wikipédia n’est pas là pour « accorder des pages. »

Sérieusement, @Wikipedia_fr, supprimer la page française de @volt_france en lice aux #ElectionsEuropéennes avec @ETE_2024 trois semaines avant le scrutin avec une décision de 2021 (pas des élus, pas de page) Est-ce votre idée de la démocratie ?https://t.co/yIGeItvXFf — Sven Franck (Volt) 🇪🇺🇩🇪🇫🇷🇸🇮 (@SvenFranck) May 20, 2024

La page de Volt a été supprimée une première fois en 2021

Volt est un parti politique européen de centre gauche, qui existe dans plusieurs pays, et qui a des élus au sein du Parlement européen. Ce parti a d’ailleurs sa page sur Wikipédia en français — c’est la branche française, Volt France, qui a été supprimée. D’après le journal des suppressions de l’encyclopédie en ligne, c’est parce que l’article existe pour le parti au niveau européen que la déclinaison pour Volt France n’a pas de sens.

« Parti sans aucun élu. L’essentiel des sources est centré sur Volt Europa qui a son propre article, pas sur Volt France », estimait un modérateur de l’encyclopédie en ligne pour justifier cette disparition. Pourtant, pour Sven Franck, cet argument ne tient pas.

« Nos autres sections ont leur page Wikipédia », pointe le candidat, « mais il n’y qu’en France que ça ne marche pas. » En 2021, déjà, une première page Volt France avait été créée — et supprimée dans la foulée par des administrateurs de l’encyclopédie en ligne. Les motifs étaient les mêmes : un parti européen, sans élu français, sans assez de notoriété, et bénéficiant déjà d’un article au niveau européen.

Seulement, selon Sven Franck, ses règles ne seraient pas forcément appliquées de la même façon pour tout le monde. « J’ai trouvé d’autres pages de partis qui n’avaient pas d’élu sur Wikipédia ! », assure-t-il. Il prend surtout en exemple le Parti Pirate, dont l’admissibilité sur Wikipédia pour la branche française a longtemps été débattue, avant d’être définitivement établie.

Après la suppression de 2021, la branche française de Volt était restée absente de Wikipédia — jusqu’à mai 2024, explique Sven Franck, lorsqu’un utilisateur aurait tenté d’en recréer une. À nouveau, la page a été supprimée, mais cette fois, sans débat : les administrateurs se sont basés sur la décision collective prise en 2021, sans lancer de nouvelle discussion, au grand regret de l’intéressé.

Les choses ont changé depuis 2021 pour le parti : Volt compte désormais un élu en France, une conseillère municipale, ce qui pourrait être suffisant pour invalider la suppression, selon Sven Franck. « Je trouve que ce n’est pas vraiment juste, et je pense qu’il faut avoir une vraie discussion maintenant, on a une élue municipale, le Parti Pirate a sa page Wikipédia aussi… techniquement, on pourrait aussi avoir droit à une page. »

Immédiatement après la nouvelle disparition de la page, le candidat a contacté une modératrice. « Elle m’a donné le lien pour faire une demande de restauration, et il y a une petite probabilité pour qu’ils le fassent », estime-t-il. Mais plus que la suppression, le plus dur reste le timing. « J’ai trouvé la décision injuste, quelques semaines avant les élections, c’est très dur parce que les gens s’informent. »

Wikipédia critiqué pour ses décisions

Sven Franck n’est pas le seul à se révolter : après son message sur X, Pierre Beyssac, le candidat du Parti Pirate, a également partagé son étonnement sur les réseaux sociaux. Lui aussi critique cette décision, qui a lieu « en pleine campagne électorale. »

En pleine campagne électorale, une partie de la communauté @Wikipedia_fr supprime la page de @volt_france (parti politique se présentant aux élections du 9 juin), suite à une discussion sur le sujet qui n'a pas bougé depuis 2021. Timing très surprenant. cc @c_zorn @PartiPirate https://t.co/KHVQAGPaQt — Pierre Beyssac (candidat Pirate) 🏴‍☠️🇫🇷🇪🇺🇺🇦 (@pbeyssac) May 27, 2024

« Je peux comprendre sa déception, mais Wikipédia ne fonctionne pas par rapport aux élections », rétorque Jules, un administrateur de l’encyclopédie en ligne, qui a parlé à Numerama à titre individuel, et non pas en tant que porte-parole. « Les règles sont tout le temps les mêmes. »

Selon Jules, un article supprimé une première fois ne peut être réinstauré que s’il y a eu une demande de restauration de la page, et « il faut apporter des arguments qui montrent que la situation a évolué depuis. » Dans ce cas-là, « il y a un nouveau débat d’admissibilité. »

Il y a surtout un point important pour les administrateurs de l’encyclopédie : ce n’est pas parce que certains partis ont des pages Wikipédia que tous y ont droit. « Wikipédia n’a pas pour but d’accorder des pages ou pas, tout comme il n’y a pas de droit à exister sur Wikipédia. Ça n’est pas notre rôle. Même si on peut comprendre la frustration, ce n’est pas une plateforme pour se faire connaitre, Wikipédia vient constater la notoriété une fois qu’elle existe. C’est encore un point qui a du mal à être compris », regrette-t-il.

Pour les modérateurs de l’encyclopédie en ligne, le meilleur critère pour établir la notoriété d’un sujet reste les sources. « Si des partis ont fait l’objet d’articles de journaux, c’est normal qu’ils aient des pages. L’UPR de François Asselineau [un parti d’extrême droite, ndlr] a fait des pieds et des mains pendant des années pour avoir sa page, et on a refusé pendant longtemps parce qu’il n’y avait pas de sources », explique ainsi Jules. Elle existe désormais sur Wikipédia, suite à un dernier débat d’admissibilité tenu en 2019.

Enfin, « il y a aussi des articles qui existent et qui ne devraient pas exister, mais les contributeurs de Wikipédia ne s’en sont pas aperçu », souligne Jules. Les articles de partis que Sven Franck prenait en exemples ne seraient donc pas forcément en droit d’exister. Concernant Volt France, son avenir sera décidé en fonction de la demande de restauration — et il n’est pas sûr qu’elle ait lieu avant la tenue des élections.

Ce n’est pas la première fois qu’une décision de Wikipédia fait polémique. Dernièrement, les administrateurs de l’encyclopédie ont décidé d’afficher les deadnames de personnalités trans sur leur page Wikipédia. La résolution avait été passée après discussion entre plusieurs modérateurs, qui estimaient que le savoir encyclopédique primait sur le reste — mais très peu de personnes trans avaient directement pu participer au débat. La décision avait secoué toute la communauté de l’encyclopédie en ligne.

