L’app d’apprentissage de langues Duolingo a annoncé qu’elle ne mettrait plus à jour ses cours de gallois à partir du mois de novembre 2023. La nouvelle déçoit les utilisateurs, les laissant sans alternatives.

Hwyl fawr. Si vous ne comprenez pas le gallois, cela veut dire « au revoir » dans cette langue parlée dans la partie ouest de la Grande-Bretagne. Mais si vous ne parlez pas déjà gallois, et que vous comptiez apprendre la langue sur Duolingo, votre apprentissage risque d’être compromis : la plateforme a annoncé qu’elle allait arrêter de mettre à jour ses cours à partir du début du mois de novembre.

C’est Sky News qui a appris la nouvelle le 21 octobre 2023. Un porte-parole de l’app, cité par le média, avait indiqué que Duolingo allait interrompre les mises à jour des cours de gallois « à partir de novembre, lorsque le National Centre [pour apprendre le gallois, une institution officielle, ndlr] cessera de créer du contenu ». La nouvelle, alors que le nombre d’apprenants de la langue a très fortement augmenté depuis 2020, déçoit et interroge.

Duolingo abandonne le gallois à cause de « ressources limitées »

Les cours de gallois déjà présents sur la plateforme resteront tout de même en place, et consultables gratuitement, précise l’entreprise, ajoutant même qu’il s’agit de « l’un de nos cours les plus complets ». L’interruption des mises à jour coïncide avec la fin des cours de langue réalisés par le centre national pour l’apprentissage du gallois, ce qui pousse Duolingo à arrêter les mises à jour.

La nouvelle ne passe pas très bien de l’autre côté de la Manche. Jeremy Miles, le ministre gallois de l’Éducation, a déclaré à Sky News qu’il allait écrire à Duolingo afin de lui demander de renoncer à l’arrêt. Le ministre veut leur demander de continuer le développement de leur cour avec le centre, et a expliqué que le gouvernement pourrait éventuellement soutenir leur initiative.

Du côté de Duolingo, rien ne semble être acté. L’entreprise avait expliqué avoir des « ressources limitées », et que son objectif était de se consacrer à « l’amélioration des cours les plus demandés comme l’espagnol, le français et l’allemand, qui s’adressent à un public plus large au Royaume-Uni et dans le monde entier ». Le gallois ne fait pas partie des priorités.

Pourtant, la décision déçoit énormément d’utilisateurs, qui ont peu d’autres ressources pour apprendre le gallois. « Duolingo était autrefois synonyme d’exploration et d’enseignement des langues. [Abandonner le gallois], alors qu’il n’y a pas de support pour l’espéranto (et d’autres langues moins connues), en fait juste une app pour apprendre le français, l’espagnol ou l’allemand de plus, comme il en existe littéralement des centaines », s’est ainsi plaint un internaute sur Reddit.

La décision passe d’autant moins bien que le gallois comptait parmi les langues ayant l’une des plus fortes progressions : entre février 2023 et octobre 2023, le nombre d’apprenants a augmenté de 100 000 personnes, passant de 589 000 à 663 000, rappelle The Mary Sue. Tout ça, alors que l’app propose des cours de Klingon et de High Valyrian, deux langues fictives, issues de Star Trek et de Game of Thrones.

