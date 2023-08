Michaël Youn prétend avoir diffusé le numéro de téléphone de Gérald Darmanin. Si des incertitudes entourent ce leak, la loi est claire : il peut y avoir des conséquences judiciaires en cas d’utilisation malveillante.

La nouvelle a rapidement fait le tour du web, à la faveur des vidéos tournées et partagées sur le net : lors d’un concert organisé au Mans le 19 août, Michaël Youn a affiché, sur grand écran, une capture d’écran sur laquelle apparaîtrait le numéro de téléphone de Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, rapportent plusieurs médias, dont RTL et RMC.

Prétextant vouloir rendre hommage au ministre pour son action à Beauvau, le chanteur a invité la foule à téléphoner à ce numéro, le lendemain matin, pour « que chacun lui envoie un message un peu plus personnel » de remerciement. Et pour un maximum d’effet, Michaël Youn a recommandé de passer ces appels assez tôt dans la matinée, vers 5 ou 6 heures.

Hier soir, Michaël Youn (Alias Fatal Bazooka) a affiché le numéro de Gérald Darmanin devant les spectateurs du #BigCarShow pic.twitter.com/FjriN6Lavm — Les Insurgés 🚩 (@LesInsurges_) August 20, 2023

Cette initiative a toutefois été assortie d’un conseil faisant office de mise en garde, au cas où des membres du public souhaiteraient aller au-delà de la simple face téléphonique : « N’oubliez pas que c’est quand même le ministre de l’Intérieur, il peut retracer votre numéro. Ne commencez pas les menaces de mort parce qu’il va vous trouver.»

Le numéro supposé de Gérald Darmanin

En date du 21 avril, Gérald Darmanin n’avait pas officiellement réagi — son compte X (ex-Twitter) affichait comme dernier message un tweet du 20 août relatif à son déplacement dans l’archipel des Tuamotu. Son compte Facebook n’a rien dit non plus de cette séquence — pas plus que les profils officiels de la police nationale et du ministère de l’Intérieur sur les réseaux sociaux.

Ce silence est-il un indice suggérant qu’il s’agit en fait d’une face de Michaël Youn ? C’est plausible : ce dernier s’exposerait judiciairement à diffuser le vrai numéro de téléphone de Gérald Darmanin, si celui-ci porte plainte. Cette information constitue une donnée personnelle, protégée en France par des textes, dont le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Peut-être est-ce aussi un simple numéro « de travail » : compte tenu des fonctions de Gérald Darmanin, l’emploi de plusieurs téléphones et numéros n’aurait rien de surprenant. Cela expliquerait aussi pourquoi c’est un indicatif « 07 » que l’on voit : celui-ci est attribué aux lignes les plus récentes en réaction à la pénurie de l’indicatif « 06 », plus ancien.

Par le passé, Gérald Darmanin s’était montré à l’aise à l’idée de diffuser son numéro de téléphone personnel. Lors d’une émission en direct sur France 5, en 2017, il avait donné le sien à un animateur, expliquant fonctionner ainsi — à l’époque, il était alors ministre de l’Action et des Comptes publics. Ce numéro de téléphone commençait toutefois par l’indicatif 06.

Pour aller plus loin Comment bloquer un numéro de téléphone avec un smartphone Android ?

Ce que dit la loi sur le harcèlement téléphonique

Si Gérald Darmanin semblait très disposé à recevoir des appels d’inconnus en masse, cela ne signifie pas qu’il tolérera les débordements. Le harcèlement téléphonique (caractérisé par des contacts « réitérés ») est passible d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende, selon l’article 222-16 du Code pénal. Cela concerne aussi les messages malveillants par SMS ou MMS.

Il est important de bien souligner que ces peines encourues peuvent se combiner à d’autres sanctions, en fonction de la nature du message qui est délivré par SMS, MMS ou par téléphone. La menace de mort, par exemple, est sanctionnée par l’article 222-18 du Code pénal avec une peine de prison de cinq ans et 75 000 euros d’amende.

D’autres comportements peuvent également être punis, en parallèle du harcèlement téléphonique, avec des sanctions variables selon le cas de figure : chantage, injure, menace, diffamation, propos racistes, etc. Les messages laissés sur le répondeur — s’il n’est pas plein — ou les textos pourront constituer autant d’éléments de preuve pour établir la matérialité des faits.

Dernière précision : un numéro masqué ne l’est jamais pour le réseau comme pour les opérateurs téléphoniques. Il s’agit d’un service commercial, à utiliser dans un cadre normal. Si vous pensez pouvoir détourner ce dispositif pour des méfaits, par exemple du harcèlement téléphonique, vous risquez d’avoir d’importantes déconvenues en cas de procédure devant la justice.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !