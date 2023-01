Tandis que la France se prépare à introduire le contrôle de l’âge pour les internautes voulant visiter des sites pornographiques, l’État de Louisiane a sauté le pas début janvier. C’est le permis de conduire qui est utilisé comme preuve de majorité, via un tiers.

C’est vraisemblablement un scénario similaire qui se jouera en France, lorsque le contrôle de l’âge des internautes deviendra réalité pour accéder à certains sites pornographiques. Dans l’État de Louisiane, les internautes se présentant à la porte du réseau MindGeek (propriétaire de Pornhub, YouPorn, Redtube, Brazzers…) doivent maintenant prouver leur majorité pour regarder les vidéos.

Ce changement dans l’accès à ces sites X résulte d’une loi prise dans cet État, en vigueur depuis le 1er janvier. Le texte ne s’applique pas qu’à MindGeek : elle touche les plateformes pornographiques en général, lorsqu’elles sont accessibles depuis la Louisiane. Mais, observe le site Ars Technica le 3 janvier, MindGeek est l’un des premiers « gros » opérateurs à s’y conformer.

Les internautes doivent montrer leur permis de conduire

Dans le mécanisme retenu par MindGeek pour permettre aux internautes locaux de passer la page d’accueil tout en respectant la loi, tout repose sur un prestataire extérieur, une entreprise appelée AllPassTrust. Celui-ci joue le rôle d’intermédiaire entre l’internaute et le site, en récupérant une preuve de majorité (ici, c’est le permis de conduire qui est mobilisé).

Bien entendu, l’utilisation d’un VPN en faisant transiter son adresse IP par une zone géographique que la Louisiane fait disparaître la page de vérification de MindGeek. Mais cela nécessite de prendre un abonnement à un prestataire de VPN et accepter de faire transiter sa connexion Internet — et donc son intérêt pour la pornographie — par ce prestataire.

En France, le contrôle de l’âge n’est qu’un bouton à cliquer. Il n’y a même pas d’option pour dire « non ». // Source : Capture d’écran

Un contrôle de l’âge prévu également en France

Le cas de la Louisiane fait inévitablement écho à celui, encore très théorique, de la France. En effet, on sait que le gouvernement désire également appliquer un filtre à la porte d’entrée des sites X pour préserver les mineurs. La piste envisagée de ce côté-ci de l’Atlantique est l’emploi de la carte bancaire, avec une validation via un micro-paiement, annulé dans la foulée.

D’autres solutions existent — comme le choix de MindGeek et AllPassTrust, avec une vérification d’un document renseignant votre identité –, mais chacun présente des avantages et des inconvénients. Il s’agit désormais d’opter pour l’option ayant le meilleur équilibre entre l’efficacité, la sécurité et le respect de la vie privée. Il n’existe pas de solution miracle sur ce terrain, avait jugé la Cnil.

Comme dans le cas de la Louisiane, il y aurait l’utilisation d’un tiers extérieur pour faire la liaison entre l’internaute et le site X en cas d’utilisation de la carte bancaire, de manière à éviter que le second ne connaisse l’identité du premier. Ce mécanisme viendra remplacer la page d’accueil demandant à l’internaute, sur son honneur, de confirmer qu’il a bien 18 ans. Un filtre inefficace.

En Louisiane, Les sites qui enfreignent la nouvelle loi pourraient être poursuivis au civil — le texte ne s’applique aux plateformes qui regorgent de contenus X, ce qui évincerait certains réseaux sociaux, comme Twitter ou Reddit. En France, l’option envisagée est le blocage au niveau des fournisseurs d’accès à Internet (une mesure imparfaite, car des solutions de contournement peuvent être mobilisées si l’on s’y connait un peu).