Il semblerait que Google ait mis à jour Google Street View avec des photos prises au cours de la mobilisation des éboueurs parisiens contre la réforme des retraites, en mars 2023. Les rues étaient, à l’époque, jonchées de détritus.

Les hasards de calendrier font parfois mal les choses.

De nombreuses photos prises par Google dans les rues de Paris pour mettre à jour les données de l’application Google Maps semblent avoir été prises au cours de la grève des éboueurs au début du printemps 2023. Résultat : l’option Google Street View, qui permet de voir à quoi ressemble une rue ou un bâtiment pour se repérer dans l’espace, montre de très nombreux empilements de poubelles et de déchets à travers les rues. C’est ce qu’a repéré Arnaud Tousch, journaliste à RTL, qui a partagé quelques exemples sur son compte Twitter le 5 juillet.

La voiture de Google Street View a décidé de refaire les photos de Paris en… Mars 2023. pic.twitter.com/g0aA3d663q — Arnaud Tousch (@nanotousch) July 5, 2023

Numerama a pris sa souris et son clavier pour vérifier si le constat était généralisé à toute la ville de Paris. La réponse saute aux yeux : plusieurs arrondissements sont concernés, comme le 17è, le 8è ou encore le 20è. On y voit des amoncellements de déchets en tout genre, signe d’une lutte sociale qui a duré plusieurs semaines dans la capitale.

Une rue du 20e arrondissement prise en photo pendant la grève des éboueurs // Source : Google Maps

Une rue du 17e arrondissement prise en photo pendant la grève des éboueurs // Source : Google Maps

La « voiture Google Street View » capture ce qu’elle voit, au moment où elle le voit

Les éboueurs et éboueuses se sont mis en grève à partir du mois de mars 2023 dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites, qui a fait augmenter la durée de cotisation en général jusqu’à 64 ans. Les travailleurs demandaient la prise en compte de la pénibilité de leur métier, ainsi qu’une revalorisation salariale. Anne Hidalgo, la maire de Paris, avait soutenu le mouvement en refusant de réquisitionner de force les éboueurs de la ville, comme la préfecture lui demandait. « La revendication des éboueurs de la Ville de Paris, qui souhaitent légitimement ne pas travailler deux ans de plus, et qui se mobilisent pour s’y opposer, est juste », avait-elle dit.

Pour obtenir des images actuelles des bâtiments, Google envoie régulièrement des voitures bardées de caméras quadriller les rues des villes. Elles prennent des photos de tout ce qu’elles voient, à 360 degrés. Le tout est ensuite envoyé aux serveurs de Google, qui fait correspondre les photos avec les adresses et les bâtiments enregistrés dans sa base de données.

Une des célèbres « google street view car » en 2010 // Source : Wikimedia Commons/Kowloonese sur Wikipédia anglais

Google Street View permet de naviguer ensuite virtuellement, en 3D, dans les rues d’une ville. Le service est proposé depuis 2008 par Google en France, et il s’étoffe chaque année. L’outil a été accompagné, dès son lancement, de critiques et questionnements sur la vie privée : Google a été obligé de flouter automatiquement tous les visages des personnes prises en photo contre leur gré. Il est également possible pour les particuliers d’effectuer une requête pour flouter leur visage ou leur maison : Numerama a un tutoriel ici.

