La plateforme YouTube a annoncé de nouvelles règles concernant l’utilisation d’insultes et de propos vulgaires dans les vidéos de créateurs. Elles sont censées être plus permissives, mais certaines décisions interrogent.

Voilà des mois que les youtubeurs français attendaient des nouvelles de la part de la plateforme. C’est désormais chose faite : le 7 mars 2023, Romain Cabrolier, chargé des partenariats avec les créateurs français de YouTube, a annoncé sur Twitter une mise à jour « importante » des règles concernant la vulgarité.

Ce changement survient des mois après l’arrivée d’une nouvelle règle sur la plateforme, qui limitait ou supprimait la monétisation des vidéos si elles contenaient des propos vulgaires ou des insultes pendant les premières secondes. Une annonce qui avait pris les créateurs de court, et qui avait surtout entraîné beaucoup d’incompréhension et la colère de certains youtubeurs ayant perdu des revenus avec ce changement. Désormais, « de nombreux mots qui posaient problème (mer** etc.) ne déclencheront plus de démonétisation », selon Romain Cabrolier.

Update sur le sujet de la vulgarité sur YouTube (comme promis). Nous annonçons aujourd'hui une MAJ importante de nos règles suite aux retours des créateurs (notamment en 🇫🇷 !)



De nombreux mots qui posaient problème (mer** etc.) ne déclencheront plus de démonétisation 🧵 — Romain Cabrolier (@romoneer) March 7, 2023

Les nouvelles règles contre la vulgarité sur YouTube

Concrètement, les nouvelles règles indiquent que « l’usage de mots vulgaires ‘modérés’ sera éligible à la monétisation (dollar vert) », continue Romain Cabrolier. « Pour les autres mots ‘très grossiers’ la fenêtre d’analyse en début de vidéo sera réduite aux 7 premières sec (vs 15 sec) ». YouTube considère dorénavant que certains termes sont moins graves et peuvent donc être monétisés, et que les termes plus graves ne sont pénalisants que pendant une plus petite période.

On trouve un peu plus de précisions sur ce qui constitue des mots vulgaires « modérés » dans une page spéciale dédiée à la monétisation des vidéos. Ainsi, les termes « salope », « con », « connard » et « merde » sont considérés comme étant « plutôt vulgaires ». Le mot « put*** » (c’est-à-dire, « putain ») est quant à lui considéré comme étant « très vulgaire ».

Les nouvelles consignes pour la monétisation des vidéos sur YouTube. // Source : Google

La décision de YouTube peut paraître étonnante à première vue : « putain » est un terme très souvent utilisé par les Françaises et Français, tellement qu’il en perd sa signification première et son aspect insultant envers les femmes. « Salope », au contraire, est toujours utilisé pour dénigrer et sexualiser les femmes au quotidien.

Du côté des youtubeurs, la nouvelle est pour l’instant accueillie assez froidement. Sur Twitter, certains se sont montrés assez contents. Certes, pour les créateurs inquiets pour leurs revenus, des consignes plus claires et assouplies sont une bonne nouvelle.

Mais, il reste cependant de nombreux problèmes : la mesure est toujours rétroactive, ce qui implique que les vidéos publiées avant la mise en place de cette règle sont toujours encadrées par cette dernière. Enfin, outre le fait que le terme « salope » soit considéré comme étant peu vulgaire, aucune liste complète incluant toutes les insultes et leur classification a été diffusée. De quoi encore donner du fil à retordre aux créateurs.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !