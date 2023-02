La distribution des billets pour les JO de 2024 à Paris commence. Les modalités sont toutefois particulières, car elles reposent sur des tirages au sort sur plusieurs phases. On fait le point.

Ce sont des messages que vous avez peut-être vu fleurir sur les réseaux sociaux depuis la mi-février : ça y est, la vente des places pour assister aux compétitions des Jeux Olympiques de 2024 à Paris a commencé. Cependant, les modalités de distribution des billets s’avèrent particulières, car elles reposent en partie sur un mécanisme de tirage au sort.

Pour qui n’a pas suivi dans le détail le fonctionnement de la billetterie des JO de 2024, le calendrier et le dispositif retenus par le Comité d’organisation peuvent être un peu obscurs — d’autant plus qu’il y a des phases successives auxquelles tout le monde n’a pas accès. Cela dépend, notamment, de la date d’inscription à la billetterie.

Où sont vendus les billets des JO de Paris ?

Un rappel préalable : l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 vend les billets sur une seule plateforme : le site officiel de la billetterie (il vous faut vous inscrire). Cela vaut autant pour le public français que pour les touristes venant de l’étranger. Si vous cherchez à obtenir des tickets par un autre canal, vous vous exposez à une probable escroquerie.

Peut-on encore avoir des tickets pour Paris 2024 ?

Les billets pour les Jeux Olympiques sont distribués de deux façons : dans des packs sur-mesure et à l’unité. Ces deux propositions sont réparties dans deux phases, qui se suivent :

Du 13 février au 15 mars : pour les packs sur-mesure

: pour les packs sur-mesure Après le 15 mars : pour la vente des tickets à l’unité

Vous voulez des packs sur-mesure

Les inscriptions pour le tirage au sort des packs sur-mesure avaient lieu du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023. Si vous avez manqué ce créneau, c’est trop tard : vous ne pouvez plus postuler pour tenter votre chance au tirage. Dans ce cas, vous devrez vous rabattre sur la phase suivante de distribution des tickets, qui s’ouvrira après le 15 mars 2023.

Si vous avez inscrit votre mail dans les temps, vous devez maintenant croiser les doigts pour recevoir un mail vous informant que vous avez reçu un créneau d’achat. Ce courrier électronique est envoyé deux jours avant le créneau en question, pour vous laisser du temps de vous organiser. Vous avez 48 heures pour valider le créneau. Consultez donc souvent votre boîte aux lettres.

Vous visez des tickets à l’unité

Si vous avez manqué les packs sur-mesure ou si vous aviez déjà l’intention de prendre des tickets à l’unité, cette phase n’est pas encore ouverte. Attention : il s’agit ici aussi d’un tirage au sort. Vous devrez vous inscrire sur le site officiel à partir du 15 mars 2023. La durée pour se manifester devrait être aussi de deux mois, comme pour les packs sur-mesure.

Certaines personnes sont déjà inscrites pour le tirage des tickets à l’unité : c’est le cas de celles qui, au moment de rallier la phase des packs sur-mesure, ont bien indiqué à la plateforme leur disponibilité pour le second tirage au sort. Dans ce cas, il sera inutile de se réinscrire à partir du 15 mars. Seuls les particuliers qui ont manqué le coche sont concernés.

Le calendrier des tickets et des JO 2024

1er décembre au 31 janvier 2023 : inscription pour le tirage au sort des packs sur-mesure ;

15 février au 15 mars 2023 : tirage au sort des créneaux pour les packs sur-mesure ;

15 mars 2023 : pour les particuliers malchanceux, un mail est envoyé pour leur confirmer qu’aucun créneau ne leur a été attribué, mais qu’il y aura d’autres options ;

À partir du 15 mars : inscription pour le tirage au sort des tickets à l’unité ;

Ultérieurement : tirage au sort pour les tickets à l’unité ;

26 juillet au 11 août 2024 : les Jeux Olympiques de Paris ;

28 août au 8 septembre 2024 : les Jeux Paralympiques de Paris.

Pourquoi un tirage au sort pour les JO 2024 ?

Selon le Comité d’organisation, 10 millions de tickets seront mis en vente lors des Jeux. Néanmoins, la demande excède l’offre et, pour que tout le monde est une chance, c’est la modalité du tirage au sort qui a été retenue, car c’est « la plus juste pour permettre à tout le monde de partir sur un pied d’égalité et tenter d’acquérir un billet. »

Quel est le prix d’un billet des JO 2024 ?

Le prix le plus accessible démarre à 24 euros. Quant au pack sur-mesure pour trois sessions, le plancher est à 72 euros. Le Comité d’organisation insiste pour dire que « près de la moitié des billets pour le grand public coûteront 50 euros ou moins », tout en reconnaissant que le tarif dépend aussi du sport, de la catégorie en tribune et de l’avancée de la compétition (comme une finale).

La grille tarifaire officielle permet de voir sport par sport, catégorie par catégorie, le prix de toutes les places pour les JO. Les montants les plus élevés concernent de toute évidence l’athlétisme, avec un ticket atteignant 690 euros pour les finales et certaines compétitions clés. Cela peut donc chiffrer rapidement dans le cas d’un pack sur-mesure avec trois sessions.

Cela engendre d’ailleurs un fort mécontentement, comme le rappelle La Voix du Nord, mais aussi plusieurs internautes sur Twitter. « La plupart des prix sont dé-li-rants », dit l’une. « Le système force à acheter 3 sports. Une fois choisi un sport majeur, ça oblige à choisir des sports mineurs. Un deuxième sport cool, ouvert que sur les places les plus chères », regrette un autre.

