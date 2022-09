Pour les Journées du Patrimoine, dont le thème 2022 est « Patrimoine durable », vous pouvez mobiliser la carte en ligne pour repérer et filtrer les activités qui vous intéressent.

Comme chaque année à la rentrée, deux journées sont consacrées au Patrimoine français. En 2022, elles ont lieu ce weekend du samedi 17 et du dimanche 28 septembre. Pour l’occasion, une ribambelle de lieux historiques ouvrent leurs portes ou proposent des activités. Des savoir-faire sont également valorisés ou des événements créés pour l’occasion. Vous pourrez autant visiter des châteaux que des musées, des friches industrielles, des jardins, des ateliers d’artistes, des expositions thématiques, ou même assister à des concerts.

Le thème en 2022 est d’actualité : Patrimoine Durable, « la valorisation de notre passé et la préparation d’un futur responsable étant deux enjeux parfaitement compatibles et intimement liés ». De fait, des initiatives particulières liées à l’environnement seront mises en avant — liées à l’usage de matières naturelles, de méthodes écologiques, par exemple.

Il y a une carte complète avec des filtres

Les Journées du Patrimoine disposent d’une carte interactive en ligne qui référence l’intégralité des lieux et des événements sur ces deux jours. Elle est disponible sur le site officiel en cliquant ici. L’avantage est que vous pouvez cerner en un coup d’œil ce qui faisable à côté de chez vous ce weekend.

Vous pouvez aussi mobiliser les filtres. Il suffit de cliquer en haut à droite de la fenêtre, sur « Filtrer ». Vous pourrez ainsi sélectionner le type d’événement qui vous intéresse (concert, ateliers pour jeune public, visites…) ou encore le type de lieu (vous pouvez par exemple n’afficher que les châteaux si c’est ce qui vous passionne).

À noter que de nombreux événements sont sur inscription. Beaucoup risquent donc d’être déjà complet si vous vous renseignez seulement maintenant. Vérifiez via la carte quelle activité est ainsi limitée ou non (pareillement, il est possible de ne montrer que les activités 100 % gratuites).