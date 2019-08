Liam Gallagher n’est pas connu pour sa grande poésie en dehors de ses chansons, et il n’est pas tendre non plus lorsqu’il parle du piratage. Sauf que lorsqu’il use de mots grossiers, c’est pour s’en prendre aux stars qui protestent contre le partage de fichiers.

« Télécharger c’est la même chose que ce que j’avais l’habitude de faire. J’enregistrais sur cassettes les chansons que j’aimais. Ca ne me dérange pas« , a d’abord expliqué le leader du groupe Oasis dans une interview à Shortlist.

Puis il s’emporte. « Je déteste toutes ces grandes rock stars complètement folles qui gémissent. Au moins ils téléchargent votre putain de musique, bande de cons, et ils vous accordent leur attention. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous devriez comprendre ça putain. De quoi vous vous plaignez ? Vous avez cinq putains de grosses maisons, donc fermez-là« .

La chanteuse Lily Allen appréciera…