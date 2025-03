Lecture Zen Résumer l'article

Autosur, la société spécialisée dans le contrôle technique de véhicules, a subi une cyberattaque. Les données personnelles de plus de 10 millions de clients ont été exposées sur un forum de pirates.

Autosur, l’enseigne spécialisée dans le contrôle technique, a été victime d’une cyberattaque. Plusieurs clients reçoivent, en cette fin de mois de mars 2025, des mails les informant d’une fuite de leurs données. Sur son site, consulté par Numerama le 28 mars, Autosur indique qu’une « attaque a entrainé un accès non autorisé à une partie des données personnelles associées à votre compte : nom, prénom, adresses email et postale, numéro de téléphone, numéro de plaque d’immatriculation ». Les données bancaires ont été épargnées. Au total, plus de 10 millions de personnes pourraient être concernées.

Depuis le 16 mars, les informations des clients étaient mises en vente sur un forum de pirates. Le potentiel hacker y avait publié une annonce accompagnée d’un échantillon public comprenant plusieurs centaines de données. Ce forum sert généralement de plateforme de vente et revente pour les cybercriminels.

L’annonces sur un forum de pirates. // Source : Numerama

Des données utilisées pour des campagnes de phishing

Les informations obtenues par les cybercriminels pourraient être exploitées pour mener des campagnes de phishing. Elles pourraient notamment servir à usurper l’identité de marques automobiles ou d’enseignes plus locales en lien avec votre adresse personnelle.

Les numéros de plaques d’immatriculations risquent d’intéresser de nombreux hackers, puisque cette info personnelle est rarement accessible en ligne. Les pirates peuvent cibler plus précisément les personnes concernées et rendre l’arnaque plus crédible en ajoutant ce numéro dans le message.

Autosur rappelle qu’il est possible de signaler des arnaques suite à cette fuite depuis le service public d’assistance en ligne gratuit 17Cyber. La société rappelle qu’elle ne sollicite jamais ses clients par email, SMS ou téléphone, pour demander les codes personnels ou identifiants.

Quel est le meilleur Gestionnaire de mots de passe ? Quel est le meilleur gestionnaire de mots de passe en 2025 ? Retrouvez nos tests complets

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama