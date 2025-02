Lecture Zen Résumer l'article

WhatsApp accuse la société israélienne Paragon d’avoir infiltré les smartphones de 90 utilisateurs, dont des journalistes. L’application de messagerie a déployé un correctif pour bloquer cette attaque ciblée.

WhatsApp a accusé le 31 janvier une société de surveillance – comprenez espionnage – Paragon d’avoir ciblé environ 90 de ses utilisateurs avec des logiciels espions. Parmi les victimes présumées, l’entreprise identifie des journalistes et des membres de la société civile. D’après le média spécialisé TechCrunch, cette société utilisait des fichiers PDF malveillants envoyés via des groupes WhatsApp pour compromettre les cibles et infiltrer leur smartphone pour les surveiller à leur insu. L’application de messagerie a déployé pour bloquer ce mécanisme.

« Nous avons contacté directement les personnes que nous croyons affectées. C’est le dernier exemple montrant pourquoi les entreprises de logiciels espions doivent être tenues responsables de leurs actions illégales. WhatsApp continuera de protéger la capacité des gens à communiquer de manière privée », a déclaré Zade Alsawah, porte-parole de WhatsApp, à TechCrunch.

Les cibles recevaient un message avec un PDF malveillant qui contenait le logiciel espion. Source : Diego Cervo

Une société israélienne discrète

C’est la première fois que Paragon est publiquement liée à une campagne de piratage visant des journalistes et des membres de la société civile. Depuis sa création en 2019 en Israël, cette société a su maintenir un profil bas et éviter les scandales qui ont frappé d’autres fabricants de logiciels espions, comme Intellexa et NSO Group (Pegasus).

Selon des informations israéliennes, l’entreprise a également signé un contrat de 2 millions de dollars avec l’Agence des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, pour fournir des solutions de surveillance numérique. En dépit de son influence croissante, Paragon continue de fonctionner dans l’ombre, n’ayant même pas de site web officiel. De plus, le PDG de l’entreprise, Idan Nurick, n’a pas répondu aux demandes de commentaires des journalistes.

