Lecture Zen Résumer l'article

Des hackers ont infiltré le site de formation de l’influence masculiniste Andrew Tate. Les données de près d’un million d’utilisateurs sont en ligne.

The Real World, la plateforme de « formation » d’Andrew Tate, un célèbre influenceur masculiniste (9,2 millions de followers sur X, ex-Twitter), a été ciblée par des hackers. Le média spécialisé Cybernews révèle ce 17 mai une fuite de données massive touchant près d’un million d’utilisateurs. Les infos exposées incluent des identifiants, des adresses de courrier électronique, des mots de passe chiffrés, des codes de récupération de compte, ainsi que des messages privés.

Les jetons de connexion ont aussi fuité : ils permettent au site d’associer un identifiant à un utilisateur spécifique. Les pirates peuvent détourner ces jetons pour se faire passer pour les abonnés de la plateforme.

Plus inquiétant encore, la base de données contenait plus de 22 millions de messages d’utilisateurs. Les premières conversations exposées datent d’octobre 2022, les plus récentes d’avril 2024. Selon Cybernews, toutes ces informations ont été mises en ligne par les hackers depuis au moins le 8 avril dernier.

Les personnes concernées par cette fuite peuvent à leur tour ciblées pour de mauvaises intentions.

Des mails et des jetons d’authentification de The Real World en ligne. // Source : Cybernews

Un influenceur accusé de viol et d’exploitation sexuelle

Andrew Tate fait miroiter de formations pour devenir fortuné à travers une plateforme de conseil et d’investissement. Sur son site, il promet des salaires à 10 000 dollars après seulement un mois d’apprentissage. Des témoignages d’anciens abonnés ont dévoilé que les cours consistaient seulement à écouter des discours de motivation aux accents misogynes. Ces révélations ont conduit Apple et Google à retirer l’application The Real World de leur plateforme.

Andrew Tate s’est fait connaître avec des discours masculinistes. // Source : Andrew Tate

Fin 2022, Andrew Tate a été arrêté en Roumanie pour des accusations de viol, de trafic humain et de formation d’une bande criminelle d’exploitation sexuelle. En mars 2024, la police britannique a obtenu un mandat d’arrêt européen contre l’influenceur en raison d’allégations d’agression sexuelle.

Contacté par Cybernews au sujet de la fuite de données, la société n’a pas répondu aux questions des journalistes.

Quel est le meilleur Gestionnaire de mots de passe ? Les meilleurs gestionnaires de mots de passe Retrouvez nos tests complets

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : faire comprendre le numérique et tous ses enjeux au plus grand nombre. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !