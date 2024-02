[Deal du jour] NordVPN propose souvent des réductions sur l’ensemble de ces abonnements. Cette fois-ci, toute souscription à une formule NordVPN s’accompagne de trois mois gratuits, pour vous ou pour un proche.

C’est quoi, ces promotions de NordVPN ?

Avant toute chose, même s’il est très présent sur le web, sachez que NordVPN n’est pas le seul fournisseur de VPN sur le marché. Découvrez ce que les autres ont à vous proposer dans notre comparateur des meilleurs VPN sur le marché.

NordVPN propose différentes réductions sur ses abonnements. L’abonnement Essentiel de deux ans, l’offre la plus populaire du fournisseur, est proposé au prix de 3,39 € par mois, ou 95,76 € pour les deux premières années, au lieu de 198,96 €.

L’abonnement Premium, l’offre la plus complète, comprend NordPass et NordLocker. Il est en ce moment au prix de 5,39 € par mois, ou 129,36 pour deux ans, au lieu de 397,68 € habituellement.

Passé les deux premières années, ces abonnements reviennent à leur prix normal, mais vous pourrez les résilier sans frais.

Notez que trois mois d’abonnement sont offerts pour toute souscription. Vous recevrez un code promo correspondant à l’achat, code qui pourra être partagé à un proche ou être utilisé pour son propre abonnement. Les codes seront valides jusqu’au 20 juin 2024.

C’est quoi, ces abonnements à NordVPN ?

Un VPN est un réseau privé virtuel qui s’occupe de masquer votre adresse IP, et de sécuriser votre connexion internet lorsque vous surfez sur le web. La grande force de NordVPN sont ses serveurs, fiables et rapides, qui passent le protocole NordLynx. Cela vous permet de naviguer sur Internet de manière anonyme.

Dans les faits, NordVPN offre en effet d’excellentes performances, avec des débits et un ping (temps de réponse d’un ordinateur) rapide. Si vous arrivez à passer au-delà de son interface peu attirante, la navigation dans les menus est simple et instinctive, avec une carte du monde qui affiche les pays auxquels vous pouvez vous connecter. Une soixantaine de pays et plus de 5 000 serveurs sont disponibles.

L’interface sobre mais pratique de NordVPN // Source : NordVPN

Ces abonnements sont-ils une bonne affaire à ce prix ?

C’est une bonne affaire si vous souhaitez vous procurer un réseau privé virtuel efficace. L’ensemble des formules comprend les options de réseau Mesh, kill switch (pour vous déconnecter d’internet si la connexion au VPN est interrompue) et split tunneling (pour déterminer les applications qui utilisent la connexion au VPN).

L’offre Premium rajoute aussi NordPass et NordLocker, un gestionnaire de mots de passe et un service Cloud. Le premier sert à gérer vos mots de passe, vos cartes bancaires et vos informations personnelles. Le second sécurise vos données dans un coffre-fort virtuel de 1 To, protégé par un mot de passe et stocké sur un serveur distant. NordVPN est accessible sur PC, et sur la plupart des appareils Android, macOS, iOS, et certaines Smart TV.

