Des publicités sur Facebook proposent des promotions alléchantes pour la marque Sézane. Derrière ces offres se cachent des imitations frauduleuses du site officiel.

Les fans de la marque Sézane sont la nouvelle cible des cybercriminels. Des fausses pages sont mises en avant sur Facebook et affichent de séduisantes promotions sur les dernières collections. En cliquant sur ces pubs, on tombe sur des sites clones de la marque tendance, usurpant le style et l’esthétique de la page officielle. De prétendues réductions sont appliquées sur chaque produit. Naturellement, les vêtements de Sézane ne sont pas vendus pour une vingtaine d’euros et l’internaute qui y fera sur shopping ne recevra jamais sa commande.

Pour faire la promotion de ces escroqueries, les hackers utilisent des comptes Facebook piratés, qu’ils transforment en page de vente. Numerama est tombé sur le profil d’un utilisateur brésilien, victime de piratage, dont le compte a été relooké en boutique d’e-commerce. Les publications de la fausse page baptisée « vente d’automne » ont ensuite été sponsorisées et diffusées. Des utilisateurs ont pu tomber sur ces annonces.

Une publicité pour un faux-site Sézane. // Source : Numerama

Des sites de phishing pour la saison automne/hiver

Numerama a repéré trois sites de phishing créés au cours du dernier mois : sezanesale-fr[.]top, sezanefr-sale[.]vip et sezanestore[.]shop. Toutes ces plateformes frauduleuses ont été saisies, mais d’autres sites clones peuvent encore circuler. Les trois domaines étaient hébergés en Chine. Cela ne signifie pas forcément que les arnaqueurs sont chinois, mais que des sociétés chinoises sont peu regardantes sur l’activité de leurs clients.

Le seul site viable pour la France est : www.sezane.com/fr. Si vous tombez sur un site suspect, vous pouvez vérifier s’il n’a pas déjà été signalé sur phishing-initiative.eu. Il est également possible de contrôler la date de création sur des plateformes telles que « whois ». Un site trop récent peut être le signe d’une potentielle arnaque.

