La commune de Morlaix est la dernière cible en date d’une série de cyberattaques qui frappent la Bretagne cette année. Les agents ont repris le travail manuellement, en attendant le rétablissement des systèmes.

La Bretagne continue d’être ciblée par les hackers. Après Betton (Ille-et-Vilaine) fin août 2023, c’est la commune de Morlaix, dans le Finistère, qui a été la cible d’une cyberattaque le 21 septembre. Sur sa page Facebook, la municipalité a déclaré : « Les adresses mails de l’ensemble des services sont fermées. Les accueils physiques et téléphoniques du public fonctionnent dans tous les services de la Ville de Morlaix. Le site internet reste accessible ainsi que l’ensemble des services en ligne. Le délai de traitement peut cependant être plus long qu’habituellement. »

Ce 22 septembre, de nombreux agents ont troqué les claviers pour les crayons et les papiers en attendant que le service puisse être rétabli en sécurité. Contacté par nos confrères d’Ouest-France, le maire Jean-Paul Vermot a déclaré : « On a immédiatement arrêté les deux serveurs touchés pour faire des investigations sur l’attaque, et alerté l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). La messagerie de la ville et l’ensemble des logiciels internes sont touchés. »

Un diagnostic est en cours pour comprendre l’origine de l’attaque. Tout porte à croire qu’il s’agirait d’un ransomware, puisqu’il y a eu une tentative de chiffrer les données.

Les rançongiciels chiffrent l’accès aux documents et empêchent leur consultation. // Source : Melvyn Dadure pour Numerama

Des services publics précédemment impactés par des cyberattaques

Morlaix est la seconde commune de Bretagne touchée en un mois. La mairie de Betton, dans l’agglomération de Rennes, a subi une cyberattaque par ransomware fin août, revendiquée par le groupe Medusa. Les hackers ont fini par dévoiler les données personnelles le 16 septembre. Plusieurs sites d’organismes bretons avaient également été impactés par une panne suite à une cyberattaque contre un prestataire de service informatique. Le CHU de Brest avait aussi fait l’objet d’une attaque en mars dernier.

Les hackers à l’origine de l’attaque ne se sont pas manifestés, mais ces derniers laissent généralement une demande de rançon en cas de données exfiltrées.