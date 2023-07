La multiplication des drones de combat depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie pousse les armées à adapter leur matériel. Des viseurs intelligents équipent aujourd’hui les fusils pour cibler et détruire rapidement les drones.

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a propulsé les achats de drones de combats et, dans la foulée, les moyens pour s’en défendre. L’armée britannique a annoncé fin juin l’achat de plusieurs centaines de systèmes de contrôle tir SMASH auprès de la société israélienne Smart Shooter, rapporte le média spécialisé The Defense Post le 28 juin 2023.

Ce viseur intelligent permet de cibler un drone avec un fusil d’assaut et promet au tireur de le faire tomber en un tir jusqu’à 250 mètres d’altitude. Le soldat accroche le dispositif sur son arme comme une lunette de visée classique. Si un drone est détecté, un carré va automatiquement suivre l’appareil, informant le militaire sur la distance avec l’appareil. Le viseur signalera le moment optimal pour abattre le drone. Ce système peut rester verrouillé sur sa cible même si l’opérateur ou le drone ennemi se déplace.

Outre l’armée britannique, les forces allemandes ont également commandé un lot de ces dispositifs en mai dernier, ainsi que les États-Unis en octobre 2022.

De plus en plus de drones à détruire

Inspection, reconnaissance pour l’artillerie ou lâcher de grenade, les drones sont une plaie autant pour les Russes que les Ukrainiens sur le front. Les méthodes pour s’en débarrasser sont connues : brouillage de la connexion à partir de dispositifs statiques ou de fusils spécialisés, mais le plus simple reste de tirer une balle. De nombreuses vidéos circulent où les militaires parviennent à abattre directement le drone depuis les airs.

Des viseurs spécialisés évitent d’avoir à changer de fusil et permettent de rester dans l’action sans avoir à fuir le drone. Ces dispositifs sont amenés à se développer dans les conflits modernes.

