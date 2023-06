Des messages de recrutement attribués à l’armée américaine ont été repérés sur 4chan, un espace communautaire fréquenté entre autres par des groupuscules racistes. Les recruteurs cherchent de plus en plus leurs recrues sur des réseaux sociaux.

« T’es un loser ? Rejoins l’armée américaine ». C’est, en résumé, le message que l’on voit fleurir depuis quelque temps sur 4chan, un espace de discussion à la réputation très sulfureuse. Dans une publication envoyée le 6 juin, un anonyme décrit son triste parcours de vie — sans étude, sans travail, au bord du suicide — avant de tomber sur un recruteur de l’armée américaine. Celui-ci lui indique qu’il a décroché un travail dans la maintenance mécanique. Il dit également qu’il a pu toucher une prime de 15 000 euros à la signature. Le message se termine avec le lien menant vers le site de recrutement de l’armée.

L’appel à rejoindre à l’armée américaine sur 4chan. // Source : Capture d’écran

Ce message n’est pas le premier à apparaître sur 4chan. Dans les commentaires, un membre explique avoir vu passer ce témoignage « pour la cinquième fois » sur le forum. D’autres ont été repérés à quelques reprises ces derniers mois. Un autre mème dans le même style a été posté en avril dernier, reprenant la même structure et le même message. Un clic sur l’image ouvrait la page de recrutement de l’armée.

Une similarité et une insistance qui suggèrent que c’est à dessein que ces contenus sont envoyés. Par des membres de l’armée américaine ? Le message prétend seulement vouloir aider les autres membres, mais a peu d’effet. Les réponses au post sont surtout des insultes.

L’armée en quête de la Gen Z

On ne peut affirmer avec certitude que l’armée se cache bien derrière ces comptes, mais recruter sur 4chan n’est probablement pas la meilleure des idées. Le forum est depuis longtemps un refuge pour des groupuscules racistes et néonazis. Entre 2015 et 2019, les messages de haine sur la page politique du site ont augmenté de 40 %. Par ailleurs, l’une des plus importantes fuite d’informations secrètes du Pentagone ont été balancées par un jeune d’extrême droite trainant sur 4chan et Discord.

Jack Douglas Teixeira, membre de la garde nationale aérienne du Massachusetts, a été arrêté le 13 avril dernier pour avoir diffusé des documents et des comptes-rendus sur de nombreuses situations dans le monde, dont la guerre entre la Russie et l’Ukraine. L’ultra-nationaliste de 21 ans est anti-Biden et désirait paradoxalement nuire au pouvoir américain, finissant par aider les Russes.

Jack Teixeira, l’homme accusé d’être à l’origine de la fuite des Pentagon leaks. // Source : Jack Teixeira avec Canva

Les recruteurs investissent depuis longtemps les réseaux sociaux pour vanter les mérites de la défense. Bien qu’il soit interdit de télécharger TikTok pour les militaires américains, les recruteurs sont bien présents sur la plateforme chinoise, cherchant à convaincre la génération Z d’enfiler l’uniforme. Discord est aussi un réseau privilégié : toutes les branches de l’armée ont leur équipe de e-sport et communiquent sur l’actualité des jeux vidéo sur des canaux privés.

Les Américains ne sont pas les seuls évidements sur ce créneau, la Russie a récemment inondé le réseau social russe Vkontakte avec plus de 53 000 de réclames dans l’espoir de remplacer ses pertes massives en Ukraine. Des messages de promotions des mercenaires russes de Wagner, coupables de nombreux assassinats et tortures, circulent aussi, sur 4chan. Un choix de carrière que l’on ne recommande pas.

