Pour renforcer la Marine nationale, le Ministère des Armées a lancé des études sur l’utilisation de drones sous-marins. Un enjeu majeur pour les futures batailles navales.

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a lancé des plans de « dronisation » des armées à travers le monde. En France aussi, cela se joue dans le domaine marin, où le gouvernement a lancé une étude sur le développement de sous-marins océaniques avec la société Naval Group.

L’annonce a été faite lors du point presse du 2 juin 2023 du Ministère des Armées lors duquel on a appris qu’un marché « avait été notifié » le 4 mai à Naval Group. L’objectif de ce partenariat est de préparer le programme appelé UCUV (Unmanned Combat Underwater Vehicles), qui prévoit de concevoir et de mettre à l’eau les premiers drones sous-marins français, indique le média spécialisé Opex360.

L’A18D, véhicule autonome non habité de fabrication française // Source : Exail-Balao

La DGA (Direction Générale de l’Armement) a demandé à Naval Group d’étudier les cas d’usage principaux et l’architecture système d’un drone sous-marin de grande taille. « Ce projet de drone armé sera caractérisé par une grande autonomie et une grande allonge » déclare la porte-parole de l’armée. L’appareil devrait offrir des possibilités de renseignement, de surveillance et de frappe militaire. En prime, il « interviendra dans la lutte sous la mer ».

La mer, un terrain nouveau

Pour la France, c’est un enjeu important. Cette étude, qui se fait dans le cadre du projet de Loi de programmation militaire 2024-2030 du Gouvernement, vise à combler le retard technologique de la Marine française sur ces concurrents internationaux. L’Ukraine s’est notamment faite remarquer pour son utilisation de drones maritimes dans son conflit avec la Russie. Dans cette course à l’armement maritime, on retrouve également les États-Unis, qui disposent d’une flotte entière de navire sans pilote, ou encore la Corée du Nord et la Russie, qui travaillent sur des drones sous-marins.

USV Ranger et Nomad, deux drones de la Ghost Fleet Overlord. // Source : US Navy

Pour la France, qui dispose du deuxième domaine maritime dans le monde, après les États-Unis, l’enjeu est important. Pour protéger une telle surface, il est primordial de disposer d’une flotte performante et réactive. Des objectifs que les drones peuvent remplir, puisqu’ils sont contrôlés à distance. Un avantage technologique majeur, qui laisse penser que la prochaine bataille navale se fera avec des drones.

