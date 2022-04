Avec un taux d’inflation actuellement à 4,5 %, épargner semble de plus en plus futile. Pourtant, il existe des solutions pour faire grossir ses économies. Mon Petit Placement, par exemple, offre des placements plus rémunérateurs qu’un simple Livret A, et ce, dès 300 euros de solde.

La mauvaise nouvelle est tombée le mois dernier : le taux d’inflation s’est envolé pour atteindre les 4,5 % en mars. Un taux qui a non seulement un impact sur le pouvoir d’achat des Françaises et de Français, mais également sur leur épargne. Le taux d’intérêt du Livret A, fixé à 1 % depuis peu, ne parvient plus à suivre l’inflation.

Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’est plus possible de faire grossir ses économies. Mon Petit Placement vous propose ainsi de placer votre argent dans des assurances-vie bien plus rémunératrices qu’une épargne classique. D’autant que vous pouvez profiter d’une remise de 30 % sur les frais de Mon Petit Placement pendant la première année, grâce au code NUMERAMA30.

Des placements en fonctions de vos objectifs

L’entreprise Fintech donne aussi bien accès à des placements prudents, avec un premier niveau de taux d’intérêt, ainsi qu’à des investissements plus offensifs, et aux taux d’intérêts plus gratifiants. Ces taux moyens sont souvent plus élevés que le taux d’inflation en France :

Le placement le moins volatil, le Volontaire , proposé par Mon Petit Placement affiche en moyenne un rendement de 3 % par an ;

, proposé par Mon Petit Placement affiche en moyenne un rendement de 3 % par an ; le portefeuille Énergique offre un rendement moyen de 5 % par an ;

offre un rendement moyen de 5 % par an ; le placement Ambitieux amène un rendement moyen de 8 % par an ;

amène un rendement moyen de 8 % par an ; le placement le plus offensif dégaine, lui, une moyenne de 12 % de rendement par an.

Bien sûr, si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, cela signifie néanmoins que votre épargne vous rapporte de l’argent en cas de rendement positif.

Les différents placements et leur rendement // Source : Mon Petit Placement

Ce service de placement n’est évidemment pas gratuit. Mais vous ne payez pas un abonnement ou de quelconques frais bancaires. Mon Petit Placement se rémunère en fait en récupérant une petite somme, seulement si votre placement performe.

Un investissement selon vos envies

Lorsque vous confiez votre épargne à Mon Petit Placement, l’entreprise investit dans des assurances-vie sérieuses et proposant des produits financiers expérimentés haut de gamme, comme JP Morgan ou Lazard. Elles sont ensuite placées par des experts des marchés financiers. Vous n’investissez donc pas à l’aveuglette.

Pour rappel, une assurance-vie n’a rien à voir avec une assurance. Il s’agit d’une enveloppe d’investissement à la fiscalité avantageuse accessible à tous les budgets et à toutes les économies, même les plus modestes.

Choisissez le secteur où vous voulez investir // Source : Mon Petit Placement

Vous pouvez toutefois indiquer à Mon Petit Placement le domaine d’activité des entreprises dans lesquelles vous voulez investir votre portefeuille : climat, santé, nouvelles technologies, solidarité, etc.

Dois-je investir en ce moment ?

Au vu de l’actualité des dernières semaines, il est naturel de se poser cette question. La réponse, elle, n’appartient qu’aux spécialistes des questions financières. Et sur ce sujet, Mon Petit Placement est habilité à vous conseiller et ainsi répondre à vos questions.

Concrètement, Mon Petit placement se veut une solution d’investissement à moyen/long terme. Ce n’est pas tant le contexte qui importe, que le fait de commencer le plus tôt possible, d’investir petit à petit et surtout régulièrement.

Votre épargne constamment sous la main

Aux lourdeurs bancaires habituelles, Mon Petit Placement a préféré offrir un service entièrement en ligne. Déjà, lors de l’inscription, l’entreprise Fintech vous donne un questionnaire qui déterminera votre profil d’investisseur. Mon Petit Placement vous indiquera ensuite quel type de portefeuille correspond le mieux à vos objectifs.

Un service entièrement en ligne // Source : Mon Petit Placement

Son service est accessible aussi bien sur ordinateur que sur l’application officielle (disponible sur iOS et Android). Vous pouvez consulter en temps réel le rendement de vos placements ou contacter des conseillers via un chat ou par téléphone. Enfin, vous pouvez retirer ou déposer de l’argent à loisir et sans aucun frais.

Grâce au code NUMERAMA30, vous pouvez également profiter d’une remise de 30 % sur les commissions prélevées sur la performance de votre placement lors de la première année.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.