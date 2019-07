View this post on Instagram

✊🏼 Comme vous l’avez sûrement vu GIRLS JOB a été chargé de recruter 50 personnes venant de Paris (Lille) pour être responsables du VIP à moins de 48h du festival Vestiville 🙏🏼 Merci à tous ceux qui ont répondu présent ! La mission a été accomplie de notre côté avec des gens hyper motivés à aller donner le meilleur durant 3 jours intensifs (20 personnes supplémentaires devaient nous rejoindre le jour suivant pour renforcer les équipes), mais une fois sur place les choses se sont passées autrement… ➡️ J’ai reçu énormément de questions en DM je voulais donc faire un communiqué à ce sujet : 1️⃣ Tout était vraiment en place pour réaliser un festival de malade, accueillir les festivaliers, c’était même plutôt dingue : grande roue, stands divers et variés, carré VIP gigantesque… 2️⃣ À notre arrivée les répétitions de certains artistes avaient véritablement lieu 3️⃣ Les organisateurs nous ont reçu (avec du retard, mais rush du festival obligé..) et n’avaient pas l’air malhonnêtes 4️⃣ On nous a informé que le festival a été ANNULÉ (je cite) "par le maire de la ville qui a estimé que les normes de sécurité n’étaient pas respectées"…véritable CHOC, après près de 3 jours sans dormir pour tout préparer, nous avons dû annoncer à notre STAFF qu’il fallait rentrer chez soi bredouille..la situation a parfaitement été gérée la avec nos équipes et l’ambiance était plutôt cool même. Merci à ma team sur place & à ceux qui n’ont pas pu venir le jour suivant pour leur compréhension 🔥 5️⃣ Nous n’avons pas encore été payé, ni pour le travail que @girlsjobparis a effectué dans l’urgence totale, ni pour le déplacement des 50 personnes, ni pour notre journée perdue sur place et nous sommes en attente pour ce point là et espérons que cela sera réglé (nous vous tiendrons au courant) ♥️ Je tenais à remercier et surtout à saluer les membres de ma fabuleuse équipe : tous on été professionnels, disponibles, compréhensifs, calmes et dans un esprit d’équipe ! C’est un malheureux échec pour ce festival mais une grande réussite pour GIRLS JOB qui a fait le job et plus encore. ⬇️ Je réponds à vos questions en commentaires #vestiville #vestiville2019 #vestivillefestival #vestivillelommel