Depuis 40 ans déjà, InMac Wstore offre des solutions adaptées aux problématiques informatiques de près de 50 000 entreprises. Et pourquoi pas la vôtre ?

Une bonne idée a besoin des bons outils pour germer et se développer. C’est précisément ici qu’intervient InMac Wstore et son expertise, qui englobe aussi bien le matériel que le conseil informatique (infrastructure IT, réseau, stratégie professionnelle). Que vous souhaitiez juste commander un ordinateur de bureau chez InMac Wstore ou bien renouveler tout votre parc informatique, vous bénéficierez du même soutien et conseil pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Du matériel adapté à chaque besoin

Fort d’un catalogue riche d’au moins 80 000 références, InMac Wstore joue la carte de l’exhaustivité. Toutes les grandes catégories essentielles à la bonne marche d’une entreprise, quelle que soit sa taille, sont couvertes afin de répondre à l’ensemble des besoins. Et ce, qu’ils soient relatifs au matériel, au logiciel, à la mobilité, la sécurité ou encore à l’affichage.

Matériel ou conseil, InMac Wstore est là pour accompagner la croissance de votre entreprise. // Source : Lycs Architecture pour Unsplash

Un PC portable, un serveur sécurisé, une borne Wi-Fi, un écran de projection ou encore des solutions mobiles pour les commerciaux : le catalogue d’InMac Wstore est riche. Pour ce faire, l’entreprise française fait appel à toutes les plus grandes marques comme Dell, Lenovo, HP ou Apple pour proposer le meilleur du matériel informatique au meilleur prix.

Un partenaire à l’écoute

L’informatique n’est pas votre cœur de métier ? Aucun problème : InMac Wstore, c’est aussi plus de 500 personnes disponibles au quotidien pour écouter, conseiller et accompagner les entreprises dans leur transformation informatique. Par mail ou téléphone, des experts sont là pour répondre à toutes vos questions, mais aussi pour assurer le suivi des achats réalisés sur leur site. InMac Wstore est bien plus qu’un simple revendeur informatique.

Les équipes d’InMac Wstore sont là pour répondre à vos besoins et vous accompagner au quotidien. // Source : Alan Clark

La dimension « conseil » est au cœur du service de cet acteur historique et incontournable du paysage informatique professionnel. InMac Wstore fait peser ses 40 ans d’expertise pour proposer les solutions les plus adaptées aux besoins des professionnels, qu’ils soient présents ou futurs. Anticiper votre croissance ou les prochaines avancées technologiques font notamment partie de ses prérogatives prioritaires.

Un service qui a fait ses preuves

Évidemment, un catalogue fourni et des conseils avisés ne seraient rien sans un service fiable et rapide. Avec ses 12 000 m² d’espace de stockage, InMac Wstore est paré à répondre de manière réactive aux besoins essentiels des entreprises, qui profitent d’une chaîne logistique optimisée garantissant une livraison dans les 48 heures.

Grâce à son expérience, InMac Wstore propose un service rapide et efficace à ses clients. // Source : InMac Wstore

Pour maîtriser son budget et profiter en toute sérénité de matériel à la pointe, le service de location à courte et longue durée procure des solutions sur mesure et évolutives à prix fixe. Et pour gagner encore plus de temps, faire appel au système d’e-procurement est une bonne idée. Ce dernier facilite grandement les transactions, par le biais d’une interface ergonomique entièrement dématérialisée.