Vous aimez le retour du dos en verre sur les iPhone 8 et 8 Plus ? Il faudra y faire attention : cette partie semble être vraiment difficile à réparer.

Qui dit sortie de nouveau produit tech, dit démontage en règle chez les experts de iFixit. Pour rappel, les verdicts de ce site ultra-spécialisé sont très attendus, car leur laboratoire, méticuleux, s’attache à donner une note de réparabilité aux produits. Deux blâmes ont été reçus cette année : le premier par Microsoft pour le Surface Laptop irréparable à moins de détruire sa coque en tissu et l’Essential Phone qui semble avoir été tout sauf conçu pour être réparé.

Les iPhone 8 et 8 Plus obtiennent un 6

Aujourd’hui, ce sont les iPhone de nouvelle génération qui reçoivent leur note. Comme d’habitude, celle-ci est plutôt haute pour un smartphone : les appareils obtiennent un 6. Les deux points positifs soulignés par iFixit sont la capacité à changer hyper rapidement et simplement l’écran et la batterie, qui sont les composants qui s’abîment le plus vite et le fait que la charge par induction permet de ménager le port Lightning qui, du coup, s’use beaucoup moins. Les points négatifs sont aussi au nombre de deux : les composants internes de l’iPhone sont rangés sous des pièces métalliques et les câbles sont agencés de telle sorte qu’il est très difficile de les replacer.

Le deuxième point est peut-être le plus important pour le futur client : ces iPhone signent le retour des dos en verre et Apple aura tout intérêt à ce que sa déclaration sur le fait qu’il s’agit du verre le plus solide du monde soit vraie. En effet, le remplacement du dos en verre risque d’être extrêmement délicat : c’était la partie la plus difficile à enlever et l’opération a fini par la plier légèrement — sans parler de la tonne de colle que le processus a révélée.

Bref, Apple a probablement un outil adéquat pour changer cette partie du smartphone, mais les tarifs cités par la garantie Apple Care sont évocateurs : aux USA, il faut compter 29 dollars pour un changement d’écran et 99 dollars pour le changement du dos. Ne faites pas tomber votre iPhone 8 Plus.