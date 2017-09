La régie des transports de Londres a décidé de ne pas renouveler la licence d'Uber, qui expire le 30 septembre prochain. Toutefois, en faisant appel, le service de VTC pourra continuer de faire circuler ses voitures dans la capitale britannique, le temps que son recours soit examiné.

À compter du 30 septembre, date d’expiration de leur licence, les voitures d’Uber n’auront plus le droit de circuler à Londres : c’est ce que vient d’annoncer la régie des transports en commun de Londres (TfL), estimant qu’« Uber Londres n’est pas apte » à opérer en tant que service de chauffeurs privés en raison notamment de ses inquétudes sur des questions de « sécurité publique ».

Uber s’est empressé de réagir en annonçant qu’il allait faire appel de cette décision, ce qui devrait lui permettre de continuer à faire rouler ses voitures à Londres tant que le recours n’aura pas été examiné.

Uber fustige au passage cette décision qui prouve, à ses yeux, que, « loin d’être accueillante, Londres est fermée aux entreprises innovantes. »

Le maire de la ville, Sadiq Khan, rejette fermement cette critique. Il se félicite par ailleurs du non-renouvellement de la licence d’Uber, dont la réputation londonienne est mise à mal par des accusations de viol qui auraient été commis par plusieurs chauffeurs : « Je veux que Londres soit à l’avant-poste de l’innovation et des nouvelles technologies. […] Mais toutes les entreprises opérant à Londres doivent respecter les règles et les standards élevés en vigueur – surtout quand il est question de la sécurité des clients. »

Providing an innovative service must not be at the expense of Londoners safety. My response to @TfL's Uber decision. https://t.co/iEUal9VLU3 pic.twitter.com/B9V0mEKrWr

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) September 22, 2017