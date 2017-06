Vous vous interrogez sur les contours exacts de l'eSport ou souhaitez en savoir plus sur cette discipline en plein essor ? Arte y consacre une série documentaire composée de 10 épisodes de moins de 5 minutes pour en aborder toutes les facettes : statut juridique, place des joueuses, modèle économique...

Aujourd’hui, le terme d’eSport est décliné à l’excès, surtout lorsqu’il est question de mettre en avant une nouvelle infrastructure ou une école dédiée. En conséquence, le terme désigne un ensemble de pratiques, de problématiques et d’initiatives qui ne se recoupent pas toujours.

Pour permettre d’y voir plus clair et de mieux appréhender l’étendue de cette tendance en plein essor, Arte propose une série documentaire en 10 mini-épisodes intitulée « L’eSport fait vivre ». Le quotidien des joueurs professionnels, le point de vue des fans, le modèle économique, les manques juridiques, la place des joueuses… toutes ces questions (non exhaustives) sont abordées en moins de 5 minutes à chaque fois.

Un format instructif et bien pensé qui permet de découvrir ou d’enrichir ses connaissances sur le sujet à son rythme.