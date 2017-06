Le rendez-vous est désormais institué sur Numerama : chaque mois, nous vous proposons une sélection de projets en pleine campagne de crowfunding sur Ulule. De quoi orienter votre choix si vous souhaitez apporter votre petite contribution sur la plate-forme.

Vous vous sentez l’âme généreuse, et avez envie de donner un petit coup de pouce à un projet exaltant ? Alors vous êtes au bon endroit. Il y a un mois, Numerama étrennait son nouveau statut d’ « Official User » sur la plateforme de crowfunding Ulule. Concrètement, cela signifie que nous pouvons apposer notre logo auprès des projets qui ont retenu notre attention sur le site, et que nous soutenons.

Nous avions déjà profité de l’occasion pour vous présenter une sélection d’initiatives, alors en pleine campagne de financement sur le site. Ce mois-ci, nous remettons le couvert et vous proposons de découvrir trois projets qui nous ont semblé intéressants.

L'Hermitage Un havre de paix écolo

30 hectares, 20 bâtiments, des terres agricoles et des bois à perte de vue, le tout à une heure seulement de Paris. Bienvenue à l’Hermitage, un lieu dédié aux initiatives citoyennes et éco-responsables. Si nous parlons au présent, c’est parce que l’initiative a déjà atteint son objectif de départ : les porteurs du projet s’attendaient à recevoir 35 000 €, ils atteignent presque la somme de 60 000 € à l’heure où nous écrivons ces mots.

Situé dans l’Oise, ce lieu doit permettre d’offrir aux chercheurs, professionnels, particuliers, artistes et étudiants l’opportunité d’échanger autour de quatre grandes thématiques : le vivre ensemble, la transformation agro-économique, la révolution numérique et la transition énergétique.

Le projet a déjà collecté suffisamment d’argent pour permettre de faire fonctionner l’Hermitage pendant six mois, et d’organiser des ateliers, des expositions et une étude de rénovation éco-énergétique. Si le pallier de 90 000 € est franchi, le lieu pourra fonctionner pendant un an ; enfin, il ouvrira définitivement si les contributeurs font don de 120 000 € au projet.

Grammalecte Mais si, la grammaire c’est fun

Adjectif ou adverbe ? Futur ou conditionnel ? Combien de « L » dans « appeler » ? Avouons-le, nous avons tous déjà tapé ce genre de question dans un moteur de recherche pour en avoir le cœur net… et bien souvent, la réponse se trouvait sur un forum. Preuve qu’en dépit de sa réputation, pas vraiment fun, la grammaire est un sport collectif. Pourquoi ne pas créer un outil de référence open sourcé afin que chacun puisse y ajouter sa modeste contribution ?

C’est l’objectif du projet Grammalecte, un correcteur grammatical libre destiné à Firefox, Thunderbirds et LibreOffice. Il est déjà possible de télécharger l’outil, que ses créateurs espèrent améliorer en atteignant d’ici une trentaine de jours leur objectif de 15 000 €. Au programme, l’intégration de l’interface à Firefox, une extension pour Google Chrome et quelques fonctionnalités annexes.

Typographie, doublons, espaces superflus, erreurs d’accord, conjugaisons erronées, faux amis… Grammalecte passera au crible fin toutes les hérésies grammaticales qui nous échappent. Si la chose vous parait toujours austère, sachez qu’en tant que contributeur vous aurez ensuite le droit d’ajouter les mots de votre choix au dictionnaire, et ce en outrepassant les règles habituelles. Libre à vous d’ajouter « Batman », « Metallica » ou « Ubuntu » au lexique du Grammalecte, dès lors que vous contribuez à hauteur de 5 € au projet.

Kizoa Monter des vidéos, directement sur smartphone

Vous avez déjà immortalisé des kilomètres de photos et vidéos sur votre iPhone, et vous aimeriez bien pouvoir en faire un petit montage express sans passer par un ordinateur ? Les créateurs de Kizoa se sont dit la même chose que vous, et développent actuellement une application iOS aussi riche que leur version desktop pour monter des films. Si le projet vous intéresse, ne tardez pas trop : il reste quatre jours à Kizoa pour atteindre son objectif de 10 000 €.

Bien évidemment, le plus gros du travail porte sur l’ergonomie de l’application. Il sera possible de concevoir le film en format paysage, carré ou portrait, afin de l’adapter à l’utilisation que vous voulez en faire. Kizoa permettra à l’utilisateur de réaliser plusieurs effets sur une même séquence, avec un catalogue regroupant une centaine d’effets, transitions et animations.

Petit détail non négligeable : l’application sera gratuite. Si l’objectif initial est atteint, une version Android pourra commencer à être envisagée par les porteurs du projet, qui n’attendent de vous que la modeste somme de 3 € pour vous offrir un accès en avant-première à Kizoa.