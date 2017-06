Apple a dévoilé à la WWDC 2017 un iMac Pro aussi onéreux qu'impressionnant dans sa configuration.

« The most powerful Mac ever ». Cette fois-ci, les hyperboles d’Apple sont bien méritées. Dévoilé à la WWDC 2017, l’iMac Pro débarque en fanfare dans une gamme du Mac desktop qui avait bien besoin d’un renouvellement. Si vous avez 4 999 $ (configuration minimale) dans votre tirelire, vous pourrez vous offrir cette bête :

processeur Xeon à 8 cœurs, configurable jusqu’à 18 cœurs

jusqu’à 128 Go de RAM

jusqu’à 4 To de stockage SSD

GPU AMD Radeon Vega capable de délivrer jusqu’à 11 téraflops de puissance de calcul en précision maximale

écran Retina 5K de 27 pouces, avec possibilité de brancher un deuxième et un troisième écran 5K

4 ports Thunderbolt 3

Les premières livraisons sont prévues pour décembre — avec les précisions sur la puissances graphique.