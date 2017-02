Vidéo : Découvrez le M200, le drone professionnel de DJI qui résiste à la pluie et à la neige Alexis Orsini - il y a 1 heure Tech

Avec le Matrice 200, DJI propose un drone à l'usage des professionnels. L'appareil polyvalent destiné à de l'imagerie aérienne sur des installations ou des chantiers résiste à la pluie et à la neige.

DJI, leader mondial sur le marché des drones de loisir, a dévoilé au MWC le Matrice 200, un appareil polyvalent à l’usage des professionnels. Le M200 est en effet destiné à l’imagerie aérienne : une fois la caméra installée sur sa partie supérieure — une première pour le constructeur chinois — il assure des prises de vue dans des endroits difficilement accessibles, comme la structure d’un pont ou encore certaines parties d’immeubles.

Pour mener ces missions d’analyse à bien, le M200, dans la lignée de l’Inspire 2 et du Mavic Pro, est doté d’une autonomie de vol de 35 minutes. Il est surtout capable d’affronter des conditions météo compliquées, comme la pluie et la neige, à l’instar des températures les plus froides.

Un prix encore inconnu

Le M200, doté de systèmes d’évitement d’obstacles et de planification de vol, est aussi capable de détecter les autres appareils à proximité pour éviter toute collision. Le drone est contrôlable jusqu’à 7 sept kilomètres, et peut transporter jusqu’à 2 kilos.

Son utilisation peut aussi être envisagée dans le cadre d’opérations de recherche. DJI n’a pas encore dévoilé son prix mais son lancement est attendu entre avril et juin 2017.