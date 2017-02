Le prochain firmware de la PlayStation 4 offrira une solution de stockage particulièrement bienvenue au vu de la place toujours plus importante occupée par les jeux sur la console de Sony.

La PlayStation 4 va bientôt changer de firmware et certains possesseurs peuvent déjà essayer quelques-unes des futures fonctionnalités prévues sur la console via une bêta qui s’ouvre demain. Parmi celles-ci, le PlayStation Blog en mentionne une fort intéressante : la possibilité de brancher un disque dur externe — jusqu’à 8 To — pour y stocker ses données.

Vu la taille des jeux actuels, pouvant atteindre plusieurs dizaines de Go, on remplit très vite l’espace disponible sur la PlayStation 4. L’accessoire amovible et branché en USB 3.0 palliera ce problème et pourra accueillir « les jeux, apps et contenus additionnels » avec un accès direct depuis le menu principal. Une excellente nouvelle pour ceux qui commençaient à tirer la langue avec leur PS4 500 Go — voire 1 To — réfractaires à l’idée de recourir à une solution interne.

Vers toujours plus de fonctionnalités « sociales »

En parallèle, la mise à jour 4.50 de la PlayStation 4 permettra de lire des Blu-ray 3D via le PlayStation VR, une fonctionnalité déjà testée depuis l’été 2014 sur un téléviseur compatible (firmware 1.75). On parle aussi de fonds d’écran personnalisés pour transformer ses captures d’écran, effectués grâce au bouton SHARE de la manette, en thèmes habillant l’écran principal.

De son côté, le menu rapide, apparu avec la version 4.0 du logiciel via la touche PS de la DualShock 4, recevra quelques modifications ergonomiques. Pour terminer, le fil d’activités PSN pourra accueillir des publications gérées par vos soins, comme il est déjà possible de le faire sur Twitter ou Facebook. Un couche sociale supplémentaire en somme, sachant que les partages de captures en public seront autorisées sur Live from PlayStation.

Pour le moment, Sony ne donne aucune indication sur la date à laquelle le firmware sera disponible pour tout le monde.