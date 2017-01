Des pirates informatiques ont utilisé un ransomware pour désactiver le système électronique d'un hôtel autrichien et demander une rançon de 1 500 euros. Il s'agit de la troisième attaque informatique qui cible l'établissement.

Des pirates informatiques ont transformé les vacances de plusieurs clients d’un hôtel autrichien en un véritable cauchemar. En effet, ils ont utilisé un ransomware qui a ciblé le système de sécurité et a désactivé les clés électroniques de l’établissement, en coinçant les touristes à l’extérieur de leurs chambres. La caisse, les ordinateurs et le système de réservation ont été également bloqués par l’attaque. L’affaire s’est déroulée au début de la dernière saison hivernale dans le Romantik Seehotel Jaegerwirt, situé près d’un lac idyllique au milieu des Alpes autrichiennes.

À vrai dire, les responsables de l’établissement affirment qu’il s’agit de la troisième attaque informatique menée par ces pirates informatiques, qui demandent chaque fois des rançons de plusieurs milliers d’euros. Cette fois, les propriétaires ont dû payer 1 500 euros en bitcoin pour pouvoir rétablir le système et réactiver les clés magnétiques.

L’établissement avait 180 clients, il n’y avait pas d’autre choix

Le directeur général de l’hôtel, Christoph Brandstaetter, explique : « L’établissement avait 180 clients, nous n’avions pas d’autre choix. Ni la police, ni l’assurance vous aide dans ce cas-là. » Payer la rançon était la solution la plus rapide et la plus efficace d’après le directeur.

Cependant, Brandstaetter ajoute avec frustration manifeste : « La réactivation de notre système, après la première attaque de cet été, nous a coûté plusieurs milliers d’euros. Nous n’avons reçu aucun remboursement de la part de l’assurance, parce que les coupables n’ont pas été trouvés. » Ainsi, l’hôtel devient malheureusement une double victime des nouvelles technologies et d’un système bureaucratique sans pitié.

Mais Brandstaetter avoue que son hôtel n’est pas un cas isolé : « Nous savons que d’autres collègues ont subi ces attaques, qui se sont déroulées de la même façon. »

Finalement, pour contrer les prochaines attaques informatiques, l’équipe de l’hôtel a décidé de s’appuyer sur un système efficace. Après avoir remplacé les ordinateurs, l’établissement utilisera à nouveau des clés traditionnelles et des serrures. Et Brandstaetter de conclure : « Nous sommes en train de planifier la rénovation des chambres pour installer des serrures avec de véritables clés. Comme c’était au temps de nos arrière-grand-pères il y a 111 ans »