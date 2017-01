LG a présenté lors du CES 2017 son nouveau robot assistant, le Hub Robot. Ce dernier est capable de se connecter aux autres appareils électroménagers et de nous saluer avec des expressions personnalisées.

Le géant tech coréen LG a dévoilé, pendant le CES 2017, son nouveau robot assistant, nommé Hub Robot. La machine, qui exécutera l’assistant Alexa d’Amazon, sera doté d’un visage numérique, capable d’exprimer des émotions spécifiques. Hub Robot sera capable de gérer des tâches de ménage et de se connecter aux appareils électroménagers dotés de connexion Wi-Fi. David Vanderwaal, vice-président de LG, assure : « Il peut préchauffer votre four et allumer votre robot aspirateur quand vous sortez de la maison. »

Hub Robot sera disponible en deux versions : l’une, grande et mobile et l’autre plus petite. L’assistant robotique pourra aussi nous informer de la météo et jouer nos musiques préférées. Taryn Brucia, directeur des relations publiques de LG, affirme au Guardian que le petit appareil sera en compétition directe avec les assistants de Google et d’Amazon, même s’il utilise le logiciel de ce dernier.

Hub Robot s’appuie sur une autre version plus grande et mobile qui sera déployée dans les aéroports — le premier sera l’aéroport Incheon en Corée du Sud. La machine donnera aux touristes des informations concernant les vols et l’aéroport.

LG a souligné : « Le Hub Robot est conçu pour répondre aux consommateurs en utilisant le langage du corps, comme par exemple hocher la tête quand on lui pose des questions simples. Et il est toujours attentif aux activités de la maison, comme quand quelqu’un de la famille sort, rentre et va se coucher. Et puisque le Hub Robot est capable de distinguer les visages des membres de la famille avec sa caméra, il peut être programmé avec un salut personnalisé pour chacun d’eux. »

