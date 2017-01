Pour moins de 250 €, la filiale de Huawei promet un smartphone moderne et puissant dotée d'un double capteur photo.

Déjà introduit sur le marché chinois depuis quelques mois selon FrAndroid, le Honor 6X fait à Las Vegas ses premiers pas en Occident. Ce nouveau smartphone chinois est censé renouveler l’entrée de gamme de la marque de Huawei avec un appareil à petit prix mais que l’on nous promet sans compromis.

L’entrée de gamme, ça compte

Le Honor 6X qui sera commercialisé dans nos contrées reprend les grandes lignes de la version chinoise, de son écran (5,5″ et Full HD) à son processeur (un Kirin 655) jusqu’à sa batterie de 3 340 mAh. En somme, Honor a seulement traduit son interface et adapté les antennes pour se lancer à la conquête de nos marchés avec le 6X. La vraie originalité du smartphone se situe bien sûr dans son prix : commercialisé à moins de 250 €, l’appareil pourra s’adresser à de nombreux consommateurs en quête d’un smartphone à prix cassé.

Pour ce qui est du profil de l’engin, il ne faut pas s’attendre à un objet révolutionnaire. ?Néanmoins, le 6X reprend à son compte de nombreux codes ds design des téléphones haut de gamme, et tente ainsi de rassurer quant à sa qualité de conception. Avec un dos finement incurvé en aluminium, et un verre recourbé à l’avant (2,5 D) le Honor 6X se présente comme un cousin proche des Huawei Mate, ou P9.

Par ailleurs, de ses cousins, il reprend également la tendance du double capteur photo dorsal. En revanche, il faut noter que ce double capteur ne reprend pas les principes du Huawei P9 (un capteur couleur et un capteur monochrome) mais s’inspire de l’appareil de l’iPhone 7 Plus avec un capteur de 12 Mpx et un second de 2 Mpx. Ce dernier doit fournir au premier des informations supplémentaires sur la profondeur de champ et améliorer la netteté des clichés. Nous noterons que malgré les argument de la marque, nos confrères ont noté des performances limitées en matière de photographie, le double capteur ne pouvant manifestement pas rattraper la faible qualité des matériaux utilisé pour l’APN.

PrixÀ moins de 250 €, bien que ce ne soit pas réjouissant, c’est tout à fait excusable bien qu’on regrette l’accent mis sur le marketing d’un double capteur qui se révèle moins utile et moins net que beaucoup de capteurs uniques.

Enfin, le smartphone est disponible à partir de ce mercredi (4 janvier) en version 32 Go à 249 €.