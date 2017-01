Polar a présenté son nouveau produit sportif, un maillot « intelligent » nommé Team Pro Shirt. Comme une montre connectée mais en moins envahissant, l'objet peut mesurer notre fréquence cardiaque et nos distances de course.

Polar, une entreprise bien connue des technologies sportives, a récemment présenté au CES 2017 son nouveau gadget : un maillot de course « intelligent », le Team Pro Shirt.

Des objets de ce genre existent déjà chez OMSignal ou Hexoskin, mais le maillot de Polar envisage de nouvelles fonctionnalités. À travers deux capteurs qui seront en contact avec notre peau, le maillot pourra mesurer notre fréquence cardiaque. Sous le col du maillot se trouve aussi une petite poche contenant un appareil GPS qui pourra mesurer nos mouvements et chronométrer nos performances.

Tom Fowler, le président de Polar U.S., affirme : « Nous avons ré-imaginé la sangle de poitrine pour les athlètes professionnels et nous avons développé la Team Pro Shirt. »

Ainsi le « smart shirt » nous fournira les données concernant les distances parcourues, notre vitesse et nos accélérations et pourra se cacher sous un autre maillot de course ou de compétition.

Le Team Pro Shirt est déjà utilisé par des équipes professionnelles qui jouent aux États-Unis dans les ligues de la NFL (football américain), de la NBA (basketball) ou de la NHL (hockey). Le produit peut s’associer à des montres connectées de Polar, comme la V800 ou la M600, et sera disponible en mars 2017 à un prix qui n’a pas encore été communiqué.

Il semble ouvrir une nouvelle voie pour les équipements sportifs qui pourraient se débarrasser des bracelets et autres ceintures de poitrine pour laisser une meilleure amplitude de mouvements aux sportifs. C’est tout ce qu’on souhaite.