L'éclipse solaire totale, observable depuis l'Amérique du Nord, a été un magnifique et rare spectacle. La Nasa a bien évidemment capturé ce moment, et partagé de nombreuses photos sur son site et sur les réseaux sociaux.

Lundi 21 août 2017, à partir de 19h, heure de Paris, et pendant près de 3 heures, les États-Unis ont eu le droit à un magnifique spectacle naturel : une éclipse solaire totale, traversant le pays d’est en ouest. Celle-ci a été massivement suivie et commentée sur les réseaux sociaux, le phénomène n’étant pas arrivé depuis 1918 sur le continent américain et depuis 1999 pour l’Europe.

Comme à d’habitude lors de ce type d’évènement spatial, l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace, plus connue sous l’acronyme Nasa, a diffusé de nombreuses images de l’événement sur son site ainsi que sur les réseaux sociaux.

Le photobomb de l’ISS

L’une des images les plus marquantes de cette éclipse solaire, massivement partagée sur Twitter, est celle du photobomb de la Station Spatiale Internationale (ISS) alors que la Lune commençait à couvrir le soleil.

It's the moon, sunspots AND the station in front of the sun. @NASA photographer captures station transiting sun during #Eclipse2017 pic.twitter.com/hAVRINz0bv — Intl. Space Station (@Space_Station) August 21, 2017

Station transits sun at 5 miles per second in video taken at 1,500 frames per second with high-speed camera from Banner, Wyoming. pic.twitter.com/x6NNvCc0Af — Intl. Space Station (@Space_Station) August 21, 2017

Image of #Eclipse2017, made from 7 frames, shows @Space_Station, as it transits the Sun near Banner, WY. Flickr : https://t.co/PQFAbVSR32 pic.twitter.com/k0Lwc3i1as — NASA (@NASA) August 21, 2017

En direct de l’ISS

Depuis l’ISS, les 6 occupants ont également pu capturer l’éclipse, mais sous un angle totalement différent puisque directement depuis l’espace, à plus de 400 kilomètres d’altitude. Le résultat est assez vertigineux.

You probably saw #SolarEclipse2017 from Earth…but what did it look like from space ? Check out these @Space_Station views : pic.twitter.com/6uPdyRFbXs — NASA (@NASA) August 21, 2017

Vu de la Terre

La Nasa a également partagé différentes photos des conséquences de cette éclipse. Certains Américains ont ainsi pu observer des ombres remplies de croissants de lumière. Une manière de pouvoir observer l’éclipse sans la regarder directement — n’est-ce pas Donald —, même si les classiques lunettes faisaient également l’affaire.

La prochaine éclipse solaire totale n’est pas attendue avant le 2 juillet 2019, et devrait être uniquement observable depuis l’Amérique du Sud. L’Europe, elle, aura le droit à une éclipse partielle le 11 août 2018.