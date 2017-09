À l'image de Twitch, YouTube Gaming ajoute un système d'abonnement pour permettre aux internautes qui le souhaitent de soutenir leur chaîne favorite.

On ne peut pas dire que Google fasse preuve ici d’une grande originalité. Soucieux de fidéliser le public qui fréquente sa plateforme YouTube Gaming mais aussi d’inciter les vidéastes à privilégier sa solution de retransmission en direct (ou non) de parties de jeux vidéo, plutôt qu’une offre concurrente, le géant du net annonce… la possibilité de s’abonner à la chaîne d’un streamer.

Si vous souhaitez soutenir un ou une vidéaste dont les diffusions vous plaisent, vous pouvez dès à présent verser 4,99 euros par mois à YouTube Gaming, qui se chargera ensuite de payer la personne pour laquelle vous avez accepté d’ouvrir votre porte-monnaie. Seule incertitude : la firme de Mountain View ne précise pas la part qui revient effectivement à l’internaute qui filme ses parties.

Pour ce prix, à quoi aurez-vous droit ? Outre, on le devine, la satisfaction que vous allez tirer du soutien que vous accordez à votre streamer et l’attention que celui-ci vous accordera peut-être s’il vous remercie dans l’une de ses vidéos, YouTube prévoit quelques avantages que vous pourrez utiliser sur la plateforme. Rien d’extraordinaire toutefois : des badges, des accès exclusifs sur le chat et à certains émojis.

Comme Twitch ou presque

Notez qu’en la matière, Twitch ne fait pas forcément mieux. Il propose aussi un forfait à 4,99 euros pour soutenir une chaîne, en échange de quoi vous 34 émoticônes, un badge d’abonné, des messages personnalisables lors de l’abonnement et la lecture sans publicité. Twitch propose toutefois d’autres niveaux d’abonnement (9,99 et 24,99 euros par mois), qui permettent d’obtenir d’autres émoticones.

Là où Twitch se démarque, c’est avec son système d’abonnement Prime, qui permet de soutenir son diffuseur préféré tout en bénéficiant chaque mois de jeux et de contenus gratuits, de vidéos sans publicités, et bien plus encore avec Twitch Prime. Si vous avez un compte Amazon, vous pouvez également bénéficier d’économies lors de précommandes de jeux et de la livraison en un jour ouvré