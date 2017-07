Après un passage obligé par le serveur public de test, Doomfist a décidé de débouler dans Overwatch le 27 juillet prochain.

On ne sait pas encore quel impact aura Doomfist dans l’équilibre actuel d’Overwatch. Mais on sait déjà qu’il était particulièrement attendu par la communauté après une palanquée de teasers (et de faux teasers) orchestrés par Blizzard Entertainment. On aura l’occasion de se rendre compte de sa popularité à compter du 27 juillet prochain, date de son arrivée sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Pour le moment, le personnage très important dans le lore et spécialisé au corps-à-corps peut être incarné sur le serveur public de test.

Il était temps

Si Doomfist a tant fait parler de lui avant de pointer le bout de son nez, c’est aussi parce que, pendant très longtemps, les joueurs ont milité pour que l’acteur Terry Crews lui prête sa voix. Blizzard Entertainment lui a finalement préféré un autre doubleur, ce qui a provoqué quelques déceptions.

Mais l’intéressé ne ressent aucune amertume, comme il l’a indiqué dans un entretien accordé à nos confrères de PCGamer, « Les créateurs avaient une vision et je ne voulais pas interférer. Je ne voulais pas forcer les choses, je leur ai dit que, peu importe ce qui pourrait marcher, j’aimerais le faire. Quand j’ai vu que Doomfist a été créé et qu’ils avaient pris quelqu’un d’autre, force est de constater que ça marchait bien. Je peux dire, en toute honnêteté, qu’ils ont fait un meilleur choix pour le jeu. Je sais que les gens sont contrariés, mais pas moi. »

Terry Crews, qui sera un personnage jouable dans l’exclusivité Microsoft Crackdown 3, a évoqué la possibilité d’une future collaboration avec Blizzard Entertainment, « Si on fait quelque chose ensemble, le résultat sera parfait. Avec ces mecs, nous sommes amis, tout va bien. » Sur Overwatch, ou ailleurs, on n’a pas fini d’entendre parler de celui qui explose tout dans la trilogie Expendables.