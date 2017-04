BioWare commence à améliorer Mass Effect: Andromeda dès cette semaine.

Une semaine après le lancement de Mass Effect : Andromeda, BioWare avait pris la parole non seulement pour remercier les joueurs ayant acheté le jeu, mais aussi pour annoncer qu’il était en train de se pencher sur les nombreux problèmes rencontrés par le RPG. Le but ? En faire une bien meilleure expérience pour minimiser les critiques partagées sur les forums, en fonction, justement, des retours de la communauté. Le studio tient ses promesses et déploiera un premier patch salvateur ce jeudi 6 avril.

Premier gros patch demain

La mise à jour 1.05 de Mass Effect : Andromeda comportera son lot d’améliorations (didacticiels, synchronisation labiale, animations lors des courses, apparence des yeux et matchmaking pour le multijoueur), ainsi que des nouveautés attendues par les fans (possibilité de passer les séquences de pilotage automatique, augmentation des limites de l’inventaire). On notera aussi des correctifs permettant d’éviter certains plantages ou bugs dans des situations spécifiques ou des équilibrages divers en solo comme en multijoueur.

Pour le futur, BioWare promet :

Plus d’options et de variété dans l’éditeur de personnages ;

Des améliorations pour les cheveux et l’apparence générale des personnages ;

Des améliorations pour les cinématiques et les animations ;

Des améliorations pour les options de romances masculines de Scott Ryder ;

Des ajustements pour les conversations avec Hainly Abrams.

Aaryn Flynn, le patron de BioWare, précise que ce n’est que le début et rappelle : « Nous sommes à l’écoute, et nous voulons travailler main dans la main en continuant à explorer la galaxie d’Andromède ensemble. » En somme, ce sont les joueurs qui feront de Mass Effect : Andromeda le jeu qu’il devait être.