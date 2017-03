Bungie et Activision ont officialisé Destiny 2. Mais personne ne sait rien sur lui.

Les rumeurs et autres fuites commençaient à être un peu trop insistantes et Activision a fini par réagir. Comme c’était attendu, Destiny laissera sa place à une suite cette année. Le FPS orienté multijoueur de Bungie tirera sa révérence après trois ans de bons et loyaux services et Destiny 2, officialisé par une simple image partagée sur Twitter, sera chargé de construire sur les fondations d’une franchise prévue pour durer dans le temps, quand bien même le soufflé est vite retombé après le lancement du premier opus. Les informations à son sujet restent maigres à l’heure où nous écrivons ces lignes et beaucoup de questions demeurent, bien aidées par la spéculation qui peuple les forums.

Version PC ? Bêta ?

La première question que les rares intéressés se posent tient dans l’éventualité d’une version PC. Destiny premier du nom s’était contenté de moutures PS3, Xbox 360, PS4 et Xbox One et s’il est acté que Destiny 2 sortira sur Xbox One et PlayStation 4, tout porte à croire qu’il aura aussi droit à son lancement sur Steam. Ce serait, pour Bungie et Activision, une bonne idée qui raviverait un peu la flamme puisque la saga a démarré fort avant de tomber quelque peu dans l’oubli.

Pour preuve, l’annonce de Destiny 2 ne semble pas vraiment bousculer les foules. Un constat qui fait sans doute écho au fait qu’il n’y aura aucun transfert de progression avec son prédécesseur (à quelques bonus près). Une décision qui fait logiquement tiquer les fans de la première heure et qui en découragera certains de s’y (re)mettre.

L’autre grande question, soulevée par des supposés leaks de posters promotionnels, concerne l’hypothèse d’une bêta. On peut bel et bien miser sur une phase de test grandeur nature pour Destiny 2. Mais il reste à savoir le quand, le qui et le comment. D’une manière générale, nous ne savons rien du jeu pour le moment et on attendra que Bungie se décide à en dire plus. Pour faire monter la hype, il aurait au moins fallu un petit teaser, et non pas une simple image ne montrant pas grand chose…