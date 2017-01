Stephen Gaghan, le réalisateur-scénariste connu pour son travail sur des films comme Traffic et Syriana va écrire et réaliser l'adaptation cinématographique de The Division, le TPS d'Ubisoft. Il fera équipe avec Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain dans les rôles principaux.

Si Disney et Marvel ont tendance à laisser leur chance à des réalisateurs parfois novices — d’aucuns diraient des « yes-man » — Ubisoft préfère miser sur des metteurs en scène plus expérimentés. Avant de s’atteler à Assassin’s Creed, Justin Kurzel s’était ainsi fait remarquer avec MacBeth.

Pour l’adaptation de The Division, la firme française est carrément allée taper à la porte d’un réalisateur oscarisé. Selon les informations de Variety, Stephen Gaghan assurera donc la mise en scène de ce projet porté par les acteurs Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain.

De Traffic à Syriana, un CV impressionnant

Le nom de Stephen Gaghan, habitué à réaliser les films dont il signe le script, reste indissociable du film Traffic de Steven Soderbergh, pour lequel il avait remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté. Sa plume avait failli être récompensée une deuxième fois pour Syriana, dont il a assuré la réalisation.

Adepte du film choral (plusieurs intrigues qui s’entrecroisent), Gaghan se dit ravi de travailler sur la franchise The Division : « Ce sont des gens incroyables, très créatifs et enclins à prendre des risques. » Sur le titre en lui-même, il note : « Le jeu a connu un énorme succès, en grande partie grâce à ses paysages très visuels, à sa vision d’un Manhattan semi-apocalyptique. C’est immersif, étrange et familier à la fois, car rempli de possibilités. »

Stephen Gaghan, qui a par ailleurs écrit Call of Duty : Ghost, est également heureux à l’idée de diriger Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain. Pour Syriana, il avait déjà pu travailler avec un joli casting composé de George Clooney, Matt Damon ou encore William Hurt. Au vu du talent du monsieur, on espère maintenant qu’il aura carte blanche pour The Division, qui se cherche toujours un gros studio pour la distribution (comme la Fox pour Assassin’s Creed ou New Regency pour Splinter Cell)… et surtout qu’il s’en sortira mieux que Justin Kurzel.