Le chapitre français de la fondation Wikipédia va donner des cours à ceux qui veulent apprendre comment contribuer à l'encyclopédie libre et gratuite. Les cours débuteront en mars et sont ouverts à tout le monde.

Avec plus de 1,8 million d’articles au compteur, la version francophone de Wikipédia a su s’imposer comme l’une des grandes déclinaisons de l’encyclopédie en ligne ; elle se trouve ainsi en 6ème position des Wikipédias classées par nombre d’articles. Par ailleurs, certaines de ses pages ont atteint un tel degré d’exactitude qu’elles ont eu le privilège d’être labellisées.

Dans ces conditions, on comprend pourquoi le projet créé par Jimmy Wales et Larry Sanger le 15 janvier 2001 est devenu un espace incontournable pour le visiteur à la recherche d’une information. Des millions d’internautes consultent chaque mois les pages de l’encyclopédie à la recherche d’une biographie, d’une précision scientifique ou bien d’une définition précisant le sens d’un concept quelconque.

Mais si les usagers se rendent en masse pour consulter Wikipédia, ils sont nettement moins nombreux à participer à la construction de cette œuvre collective. Les chiffres sont implacables : ils n’étaient « que » 15 910 à contribuer à l’encyclopédie au mois de décembre, qu’il s’agisse de compléter une fiche, de corriger une faute, d’effacer un acte de vandalisme ou de remettre en forme un article.

Il est vrai que qu’un tel projet peut s’avérer intimidant de prime abord : il y a beaucoup de règles et de principes à assimiler, il faut apprivoiser l’interface d’édition, s’habituer aux interactions avec les autres contributeurs. Conscients débuter sur Wikipédia n’est pas facile pour tout le monde, les membres de l’encyclopédie ont mis en place un guide à destination des débutants.

Mais il faut croire que cela ne suffit pas.

La preuve : le chapitre francophone de la fondation Wikimedia va organiser du 6 mars au 19 avril 2017 une formation en ligne ouverte à tous (les fameux MOOC, pour « massive open online course »). L’initiative, repérée par ZDNet, nécessitera un peu d’investissement de la part des participants. L’effort hebdomadaire est estimé à 3 heures et demi. Rien d’insurmontable.

« Ce MOOC est conçu pour vous faire […] comprendre son fonctionnement, ses règles, découvrir sa communauté (sans hiérarchie), la manière dont la fiabilité du contenu est assurée, etc », expliquent les responsables de l’initiative. Comment modifie-t-on un article ? Comment l’illustre-t-on ? Le met-on en forme ? De quelle façon se passe les contacts avec les autres wikipédiens, par exemple pour collaborer sur un sujet ?

Concocté par treize membres rompus à l’utilisation de Wikipédia, ce programme sera animé par trois volontaires : un Français, un Tunisien et une Suisse. Une diversité bienvenue : ce n’est pas parce que la version francophone de Wikipédia est rédigée en français qu’elle ne concerne que les habitants de l’Hexagone. D’autres pays utilisent la langue française et n’ont pas forcément le même point de vue que la France.

Ce WikiMOOC est le deuxième du genre à être mis en place par Wikimédia France. La toute première édition avait eu lieu il y a un an et avait rencontré un succès notable, avec plus de 6 000 inscrits. Pour ce deuxième numéro, le cours « contient des tutoriels interactifs pour remplacer certaines vidéos, et est enrichi de deux modules (dont un facultatif) ». Ceux qui veulent s’inscrire devront suivre ce lien.