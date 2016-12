Google a dévoilé les mots-clé les plus recherchés par les internautes français en 2016. Donald Trump, Pokémon Go, Game of Thrones et Rihanna dominent les premières positions d'un classement bien différent de celui de 2015.

L’année s’achève et Google publie, en plus de sa traditionnelle vidéo récapitulative de l’année, le classement des mots clé les plus recherchés en France en 2016.

Comme chaque année, le plus gros changement s’est fait du côté de l’actualité. Après une année 2015 dominée par des événements dramatiques comme les deux attentats qui ont eu lieu à Paris (Charlie Hebdo et les attaques du 13 novembre), le moteur de recherche a été soumis à des sujets plus légers comme Pokémon Go, l’Euro 2016, le Tour de France et les Jeux Olympiques de Rio. L’attentat de Nice se trouve en 7ème position, tandis que la situation de crise à Alep n’atteint même pas le top 10.

Les définitions les plus recherchées en 2015, très concrètes, laissent la place à l’abstrait

La passion des Français pour le divertissement et le sport devance en effet toutes les autres thématiques : au premier rang du classement des actualités, on trouve l’Euro 2016, le lancement de Pokémon Go, le Tour de France 2016 et les Jeux Olympiques de Rio 2016.

Les sportifs les plus recherchés en 2016 sont des footballeurs — Antoine Griezmann, Serge Aurier et Dimitri Payet — alors que l’année 2015 était dominée par la disparition prématurée de Camille Muffat, Alexis Vastine et Florence Arthaud pendant le tournage de l’émission de téléréalité Dropped .

« Comment télécharger Pokémon Go ? »

Du côté de la politique et de l’actualité générale, il n’y a pas de grande surprise : les Français se sont essentiellement intéressés aux élections américaines et à la présidentielle de 2017. En tête du classement des personnalité politiques, on trouve, dans l’ordre, donc Donald Trump, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron.

La recherche « Comment voter à la primaire de droite » figure en deuxième position du classement des « Comment ? », après… « Comment télécharger Pokémon Go ? ».

Du côté des définitions, les termes les plus recherchés sont « empathie », « bipolaire », « pragmatique », « résilience » et « Brexit ». Des sujets bien plus « abstraits », à l’exception du Brexit, par rapport à ceux de 2015. qui concernaient des choses aussi concrètes que la COP21, Daesh, les Femen et le terme internaute de « Thug Life ».

La série Clem cède sa place à Game of Thrones

La position dominante, en 2015, de la série télévisée française « Clem » a été prise par Game of Thrones (GOT). On retrouve encore The Walking Dead parmi les leaders, mais aussi de nouvelles séries comme par exemple Stranger Things, de Netflix, ou Westworld, de HBO.

Les films grand public obtiennent encore une fois les premières positions des recherches sur les longs-métrages, avec Deadpool, Pattaya et Les Animaux Fantastiques. En 2015, le podium était occupé par 50 Nuances de Grey, Jurassic World et Fast and Furious 7. Côté musical, Kids United – On écrit sur les murs, reste présent dans le classement de tête pour la deuxième année consécutive, suivi par Rihanna avec sa chanson « Work » et le rappeur PNL avec son fameux album Dans la Légende.